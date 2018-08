Emotionaler Moment

Robert, Christofer und Marco Toth (v.l.) erinnern an das kürzlich verstorbene Triathlon-Urgestein Toni Toth. © su

Viernheim.Als 1984 in der Zeitung stand, dass in Viernheim ein Triathlon stattfinden soll, war er der Erste, der sich für die neue Sportart angemeldet hat: Toni Toth. Unzählige Male hat er anschließend am sportlichen Dreikampf mit Schwimmen, Radfahren und Laufen teilgenommen – meistens in seinem gelb-schwarz gestreiften Rennanzug, die Kopfhörer über den Ohren.

Applaus der Zuschauer

Der „Tiger-Toni“ war bis zu seinem letzten Rennen 2004 jahrelang der Publikumsliebling. Die Zuschauer verließen das Waldstadion meist erst dann, wenn er im Ziel war. Die 35. Auflage des Viernheimer Triathlons hat Toni Toth nicht mehr erlebt, er verstarb vor wenigen Monaten. „Triathlon war immer seine Leidenschaft“, bestätigt sein Sohn Christofer, der sportlich in die Fußstapfen des Vaters getreten ist. Allerdings nimmt er nicht allein am Wettkampf teil, sondern im Team: Christofer und seine Cousins Marco Toth und Robert Toth treten in der „RIP Toni“-Staffel an. Nach dreieinhalb Stunden wird es deshalb sehr emotional im Stadion: Als die drei gemeinsam über die Ziellinie kommen und kurz den Finger gen Himmel strecken, erheben sich die Zuschauer, applaudieren und erweisen dem beliebten „Tiger-Toni“ die letzte Ehre. su

