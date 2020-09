Endlich Musik – live und authentisch

Viernheim.„Der heutige Tag ist wie Weihnachten“, freute sich Martin Stein über das erste Konzert in der Auferstehungskirche nach monatelanger Corona-Unterbrechung. Live und authentisch musizieren zu können, sei eben etwas gänzlich anderes als die zahlreichen Online-Auftritte, die der Kantor der Evangelischen Kirchengemeinden Viernheim zuletzt absolviert hatte.

An allen vier Freitagabenden im September bietet sich Kulturinteressierten nun die Gelegenheit, im Gotteshaus im Berliner Ring Kirchenmusik zu erleben. Unter dem aus dem Matthäus-Evangelium entlehnten Motto „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ findet jeweils um 18 Uhr und noch einmal um 19.30 Uhr eine Aufführung statt.

Zum Auftakt bot sich den knapp 50 Besuchern ein „reiner Bach-Abend“, wie Stein im Vorfeld verlautbaren ließ. Sowohl die Werke aus dem wohltemperierten Klavier als auch die ausgewählten Gesänge aus dem Schemellischen Gesangbuch entstammten der Feder des großen barocken Komponisten (1685-1750). Dass der Kantor die Präludien dabei auf der klangschönen Noeske-Orgel anstelle des üblicherweise verwendeten Cembalos darbot, stellte insoweit eine Besonderheit dar. An einigen Stellen sei das Instrument sogar „passender und bereichernder“, so die Einschätzung des Viernheimer Kirchenmusikers.

Zu den von Sopranistin Christine Fürniß-Stephan präsentierten Stücken aus dem Schemellischen Gesangbuch zählten die geistlichen Lieder „Dir, dir Jehova, will ich singen“ sowie „Die güldne Sonne, voll Freud und Wonne“. Georg Christian Schemelli (1680-1762) war nicht nur Thomasschüler in Leipzig, sondern auch Weggefährte von Johann Sebastian Bach. Gemeinsam haben sie das Gesangbuch veröffentlicht, das 954 Lieder enthält, von denen lediglich 69 mit Noten versehen sind. An wie vielen der Letztgenannten Bach tatsächlich beteiligt war, ist allerdings bis heute umstritten.

Die geistlichen Worte zum 45-minütigen Konzert steuerte Pfarrerin Irene Dannemann bei, die auch auf die weiteren Termine hinwies. Martin Stein, der seit letzter Woche wieder in gestaffelten Kleingruppen an den Chorproben mitwirkt, wird bei sämtlichen Aufführungen an der Orgel im Einsatz sein.

Am Freitag, 11. September, stehen um 18 Uhr und 19.30 Uhr Arien und Duette von Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) auf dem Programm. Doris Steffan-Wagner (Sopran) und Ehemann Martin Steffan (Tenor) treten als Solisten auf. Eine Woche später geht es in der Auferstehungskirche weiter mit Sonaten unter anderem von Johann Ludwig Krebs (1713-1780). Zum Abschluss der Konzertreihe „mit kleinem Format“ werden am 25. September noch einmal Concerti und Sonaten von Händel, Bach und Mozart erklingen.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Südhessen Morgen, Montag, 07.09.2020