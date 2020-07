Engagiert an Tasten und Saiten

Viernheim.Vier Lehrer der städtischen Musikschule haben ihr 25-jähriges Dienstjubiläum begangen. Amtsleiter Horst Stephan, Personalratsvorsitzender Eberhard Schmitt-Helfferich sowie Musikschulleiter Rúnar Emilsson gratulierten ihnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgerhaus.

Henrike Kick und Sylvia Uske unterrichten beide Klavier, Boris Friedel E-Gitarre und Bass. Joachim Blaszczyk ist Lehrer für Gitarre. Alle vier Pädagogen arbeiteten über mehrere Jahre als Honorarkräfte bei der städtischen Musikschule, bevor sie 1995 letztlich als festangestellte Lehrkräfte bei der Stadtverwaltung eingestellt wurden.

Henrike Kick absolvierte an der Staatlichen Hochschule für Musik Heidelberg-Mannheim ihr Studium als Diplom-Musiklehrerin und legte anschließend die künstlerische Reifeprüfung im Hauptfach Klavier ab. Während des Studiums beschäftigte sie sich intensiv mit Kammermusikbesetzungen.

Schon in dieser Zeit sammelte Kick viel Erfahrung in der pädagogischen Arbeit. Immer wieder brachte sie Viernheimer Musikschüler zu einer erfolgreichen Teilnahme bei verschiedenen Wettbewerben, vor allem bei „Jugend musiziert“.

Hauptfach Klavier

Sylvia Uske studierte an der Berufsfachschule für Musiklehrer in Speyer im Hauptfach Klavier und im Nebenfach Viola (Bratsche). Ihren ersten Klavierunterricht nahm sie mit 13 Jahren bei Hedwig Appold in Weinheim, nach fünf Jahren wechselte sie zu Kunibert Werner nach Mannheim.

Von 1983 bis 1988 absolvierte sie ein Studium an der Fachschule für Musiklehrer mit dem Studiengang „Privatmusik“ und dem Hauptfach Klavier. Von 2009 bis 2015 hat sie gemeinsam mit drei Musiklehrerinnen aus Bad Dürkheim und Neustadt, die Akkordeon, Geige und Percussion spielen, unter dem Namen „Avec Plaisir!“ musiziert und unter anderem Tangoveranstaltungen musikalisch begleitet.

Joachim Blaszczyk studierte Jazzgitarre und moderne Harmonielehre an der Musikschule Eddy Marro in Mannheim und später bei Werner Pöhlert die Fächer Gitarre, Improvisation und Ensemblespiel. Parallel dazu studierte er an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Anglistik und Romanistik. In den ersten Jahren an der Musikschule Viernheim unterrichtete er Musikalische Früherziehung und Gitarre. Außerdem betreut er die Rock- und Pop-Abteilung der Musikschule.

Gebürtiger Viernheimer

Boris Friedel, der gebürtiger Viernheimer ist, nahm selbst als Schüler seinen ersten Gitarren- und Klavierunterricht an der damaligen Volkshochschule. Später studierte er an der Swiss Jazz School in Bern Kontrabass und Klavier.

Seit dieser Zeit unterrichtet Friedel Gitarre, E-Gitarre und Kontrabass an der Musikschule Viernheim. Neben seinen Lehrtätigkeiten an der Musikschule ist er außerdem als Künstler auf zahlreichen Bühnen der Region aktiv. red

