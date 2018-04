Engagierte Bürger bauen Barrieren ab

Anzeige

Viernheim.Hohe Randsteine, kleine Erhebungen im Asphalt, lockere Bodenbeläge, stumme Ampeln oder sonstige Hindernisse und Barrieren: Was für nichtbehinderte Mitbürger kein Problem darstellt, macht Menschen mit Handicap immer wieder das Leben schwer. In diesem Bereich soll sich in Viernheim einiges verbessern. Die Initiativgruppe „Beteiligungsforum Handicap“ will eine Interessenvertretung gründen und sucht hierfür noch Mitstreiter.

Unterstützung gibt es bei den Bemühungen durch die Stadtverwaltung, was Bürgermeister Matthias Baaß und Erster Stadtrat Jens Bolze bei einem Pressegespräch ausdrücklich betonten. „Damit betritt Viernheim einmal mehr Neuland. Wir hätten gerne, dass sich auch und gerade Menschen mit Behinderung bei Dingen wie der Stadtentwicklung einbringen“, sagte Matthias Baaß. Für Jens Bolze ist es wichtig, dass sich Betroffene schon in der Planungsphase zu Wort melden. Karin Furman-Villanueva von der Selbsthilfegruppe Morbus Crohn, Hermann Weidner vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, Alois Thurner vom Sozialverband VdK und Robert Miltner von der Lebenshilfe sind zurzeit auf der Suche nach engagierten Bürgern mit oder ohne Handicap.

Workshop im Bürgerhaus

Ansprechpartner auf städtischer Seite ist Horst Stephan vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales. Als Berater fungiert Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung, gerade wenn es um Fragen der Verkehrsentwicklung geht. Die Initiativgruppe plant in Kooperation mit der Stadt Viernheim die Gründung eines „Beteiligungsforums Handicap“. Bei einem gemeinsamen Workshop zum Auftakt mit maximal zwölf Personen sollen am Samstag, 12. Mai, im VHS-Saal des Bürgerhauses grundsätzliche Fragen und die weitere Vorgehensweise geklärt werden.