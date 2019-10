Engagierte Sänger geehrt

Halloween

Kopflos im Bürgerfeld und wabernde Nebel am Altrhein

Vampire, Hexen, Geister – allerlei unheimliche Gestalten machen sich am Abend des 31. Oktober auf, um an den Haustüren Süßes zu fordern. In Lampertheim gibt es einige Experten rund um die Schauerlichkeiten in der Spargelstadt. ...