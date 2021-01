Engagierter Elferrat

Peter Schulze war über mehrere Jahre Elferratspräsident. © Schwetasch

Viernheim.Der Club der Gemütlichen trauert um Peter Schulze. Der frühere Präsident der Fastnachter ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Schulze trat im März 1964 in den CdG ein. Bereits ein halbes Jahr später wurde er in den Kreis der Elferräte aufgenommen. Über Jahrzehnte hinweg engagierte sich Schulze nicht nur als Elferrat und Vize-Präsident während der närrischen Tage,

...