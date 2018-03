Anzeige

Viernheim.Der Verein Kompass lädt kleine Wald- und Wiesenforscher ein zur ersten Entdeckertour am Samstag, 24. Februar. Seit drei Jahren gibt es die „Naturentdecker“, die sich auf zweistündige Touren machen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Geleitet werden die Treffen von Anja Lindner, die auch seit vielen Jahren die Naturschutzjugend-Gruppe (NAJU) des Naturschutzbundes (NABU) in Weinheim leitet.

Die Kompass-Naturentdecker treffen sich zu ihrem ersten gemeinsamen Ausflug am Samstag, 24. Februar, von 15 bis 17 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz am Anglersee. Dieses Mal geht es um den Vogel des Jahres 2018: den Star. Seine Art wird als gefährdet eingestuft, denn auch er gehört zu den gängigen Vogelarten, deren Bestand stetig abnimmt. Er ist nicht nur besonders schön und schlau, auch gelten seine Schwarmflüge im Herbst als einzigartiges Naturschauspiel. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, oder unter der Telefonnummer 06204/85 51 sowie per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red/bur