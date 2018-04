Anzeige

Die insgesamt 28 Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule und der Friedrich-Fröbel-Schule besuchten zunächst die mittelalterliche Burg Lindenfels im Odenwald, verbunden mit einer Wanderung. Am nächsten Tag ließ man sich durch das Heidelberger Schloss führen und besuchte den Heidelberger Kunstverein, der für Jugendlichen zu einem spannenden Lernort wurde. Altstadtflair, Picknick und Ballspiel auf der Neckarwiese rundeten den Tag ab.

Am nächsten Morgen blickte die Gruppe hinter die Kulissen des Nationaltheaters Mannheim und ließ sich von den großen und kleinen Geheimnissen der Theaterarbeit verzaubern. Anschließend wurde im Luisenpark das Frühlingserwachen gemeinsam bestaunt. Am letzten Tag erwartete die Gruppe schließlich ein Abenteuer- und Klettererlebnis im Viernheimer Kletterwald: Adrenalin, Grenzerfahrung, Spaß, Teamgeist, Naturerlebnis und Selbstüberwindung zwischen Baumwipfeln. Mit einem gemeinsamen Essen im Domizil der Pfadfinder ging die Ferienwoche – nach Aussagen der Teilnehmenden – leider viel zu schnell zu Ende, heißt es in einer Pressemitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle.

Initiiert und durchgeführt wurde das Angebot von den Lehrerinnen Britta Steiner (Alexander-von-Humboldt-Schule) und Nagam Atris (Friedrich-Fröbel-Schule), beide unterrichten die Intensivklassen beziehungsweise bieten zusätzliche Sprach- und Leseförderung an den Schulen an. Von der städtischen Jugendförderung begleiteten Almedina Vukovic und Claus Bunte das Projekt. Anna Marie Steiner, die noch die gymnasiale Oberstufe der Alexander-von-Humboldt-Schule besucht, unterstützte das Team. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.04.2018