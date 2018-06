Anzeige

Viernheim.. In der Selbstverteidigung geht es darum, sich selbst zu behaupten, am Selbstbewusstsein zu arbeiten und „Nein“ sagen zu können, mit den eigenen Hemmschwellen umgehen zu lernen, um im richtigen Moment entschlossen zu reagieren. Selbstverteidigungstechniken zu lernen, heißt auch, sich selbst zu stärken, selbstbestimmt zu leben und zu wissen, wie man sich schützt. Der TSV Amicitia bietet den Workshop „Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen ab 12 Jahren“ am Samstag, 30. Juni, von 13 bis 17 Uhr, in der TSV-Halle (Lorscher Straße 84) an. Unterstützt von erfahrenen Einsatztrainern des Polizeipräsidiums Mannheim lernen die Teilnehmer einfache Befreiungs- und Lösetechniken, effektive Tritt- und Schlagtechniken, Strategien zur Deeskalation sowie Konfliktbewältigung und -vermeidung.

Anmeldungen sind per E-Mail an info@tsv-turnenviernheim.de oder dasprojektyoga@gmail.com möglich. Für alle weiblichen Mitglieder des TSV Amicitia ist die Teilnahme kostenlos. Der Unkostenbeitrag für alle anderen Teilnehmerinnen beläuft sich auf 25 Euro. su