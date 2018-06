Anzeige

Viernheim.Aus gegebenem Anlass macht die städtische Presse- und Informationsstelle darauf aufmerksam, dass Altbatterien nach wie vor in allen Verkaufsstellen von Neubatterien abgegeben werden können. Niemand muss zwanghaft zur Deponie fahren. Die Vertreiber von Neubatterien seien nach dem bundeseinheitlichen Batteriegesetz zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet. In dem entsprechenden Paragraph heißt es: „Jeder Vertreiber ist verpflichtet, vom Endnutzer Altbatterien an oder in unmittelbarer Nähe des Handelsgeschäftes unentgeltlich zurückzunehmen“.

Altbatterien können ab Montag, 2. Juli, auch auf dem neuen Wertstoffhof des ZAKB (Am Lampertheimer Weg, am Standort des früheren Kompostplatzes/Kleinmüllsammelstelle) entsorgt werden.

Hier gelten folgende Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr, Samstag von 9.30 bis 15 Uhr. Dienstags und donnerstags ist der Wertstoffhof geschlossen. red