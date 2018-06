Entsorgungsunternehmen zwei Generationen lang für die Stadt zur Stelle

Anzeige

Am Freitag, 29. Juni, schließt die „Müllabfuhr Hofmann“ ihre Tore. Für immer. „An dem Tag ist noch ganz normaler Betrieb. Aber am Montag danach wird gar nix mehr sein“, sagt Hofmann leise. „Schon komisch.“ Die Entscheidung, den Entsorgungsfachbetrieb zu schließen, ist den vier Chefs Wolfgang und Elke Hofmann sowie Ingrid und Karl Ruland schwergefallen. Aber am Ende sahen die beiden Ehepaare keine andere Lösung.

„Es kam Vieles zusammen“, erklärt der 67-jährige Hofmann. Gesundheitliche Gründe seien das eine gewesen, die zunehmend schwierigeren Bedingungen für kleine Privatunternehmen in der Abfallwirtschaft das andere. Hofmann zählt auf, was der Firma immer mehr zu schaffen gemacht habe: Kommunale Zweckverbände, europäisches Vergaberecht, Dumpingpreise großer Wettbewerber, teure moderne Müllautotechnik und ein immer stärkerer Mangel an Müllwerkern.

Sollten sie trotzdem den Familienbetrieb an Hofmanns Sohn übertragen, der auch in der Müllwirtschaft tätig ist, und damit ihm und den Mitarbeitern eine ungewisse Zukunft aufbürden? Hofmann schüttelt den Kopf. „Das wollten wir nicht.“ „Natürlich tut es weh“, räumt der 67-Jährige ein. „Es war schließlich ein Familienbetrieb.“

Gegründet hatte die Firma sein Vater Johann Franz Hofmann 1949 - als Pionier. Bis dahin hatte es in Viernheim keine Müllabfuhr gegeben, weil es kaum Müll gab. „Die Viernheimer haben vieles wiederverwendet und den Rest verbrannt“, sagt Hofmann. Doch nach dem Krieg änderte sich das. Eine neue Branche entstand: die Abfallwirtschaft. Erst mit Traktor und Anhänger, ab 1951 dann mit richtigen Müllautos fuhren Johann Franz Hofmann und seine anfangs nur zwei Mitarbeiter durch die Straßen und leerten die Tonnen. Hofmanns Kinder Wolfgang, Ingrid und Albert wuchsen damit auf, dass im Garten ihres Elternhauses in der Annastraße Müllautos standen - eine echte Besonderheit.

Kaum Autos in der Stadt

„Damals gab es kaum Autos in Viernheim“, erinnert sich Wolfgang Hofmann lächelnd. „Aber wir konnten sonntags einen Familienausflug machen: Vater, Mutter und drei Kinder im Führerhaus des Müllautos.“

Doch nach und nach wurden andere Dinge wichtiger im Leben der Kinder: Hofmann studierte Lehramt, seine Schwester ging zur Bank, sein Bruder widmete sich der Musik. „Ich habe zwar bei der Bundeswehr den Lkw-Führerschein gemacht und bin während des Studiums oft eines unserer Müllautos gefahren“, erzählt Hofmann. „Aber ich hatte nicht vor, den Betrieb zu übernehmen.“ Doch dann erlitt sein Vater einen Herzinfarkt, Hofmann sprang ein - und blieb. Später stießen seine Frau, seine Schwester und deren Mann dazu. Das Geschäft lief gut, die Firma leerte nicht nur Mülltonnen, sondern nahm auch Elektroschrott, Sondermüll, Altöl und Sperrmüll an, leerte Altglascontainer, säuberte die Straße vor öffentlichen Gebäuden und rief gemeinsam mit anderen Akteuren Neues wie den Waldputztag oder „Wir Unternehmen für Viernheim“ ins Leben.

„Als ortsansässiges Unternehmen haben wir uns immer für Viernheim verantwortlich gefühlt“, sagt Hofmann. „Es war selbstverständlich für uns, Dienstleister unserer Heimatstadt zu sein.“ Das bedeutete auch, dass sonntags die Polizei an Hofmanns Haustür klingelte und verzweifelt fragte, ob er schnell eine Ladung Kies beseitigen könne, die ein Laster auf der Karl-Marx-Straße verteilt hatte.

Oder dass ein Verein eine Stunde vor Beginn seines Fests schnell die Mülltonnen geliefert bekam, die er zu bestellen vergessen hatte. Es bedeutete, an Neujahr um 6 Uhr aufzustehen, um die Straßen zu säubern, und 35 mal Großeinsatz beim Innenstadtfest. Es bedeutete auch Unschönes, wie wild abgelagerten Müll aus Brombeerhecken zu fischen.

„Aber es hat immer Spaß gemacht“, sagt Hofmann. „Es war eine schöne Zeit.“ Jetzt, da das Ende der Firma näherrückt, liegt vor den vier Chefs nur noch eine Großaktion: das eigene Gebäude ausräumen. „Wir haben immer alles aufgehoben“, stöhnt Hofmann. „Jetzt räumen wir auf wie die Verrückten, nehmen vieles zur Hand und erinnern uns.“

Dann kommt alles in die Tonne. Einen Mieter für das Gebäude in der Voltastraße, wohin die Firma 1975 umzog, gibt es schon. Alle 15 Mitarbeiter haben neue Jobs, zum Teil bei der Stadt Viernheim. Und die Müllautos werden verkauft.

Für seine Stadt engagieren will sich Hofmann aber auch weiterhin - zum Beispiel beim Organisieren des Waldputztages. „Wir sind dann nicht mehr der große Müllkutscher“, sagt er, „aber wir sind nicht weg.“

