Entspanntes Elternsein

Viernheim.Weniger Stress – mehr Freude: Unter diesem Motto bietet das Familienbildungswerk einen weiteren Kurs „Kess-Erziehen“ für Eltern von bis zu drei Jahre alten Kindern an. Der Kurs mit Angelika Haxel-Müller findet am Freitag, 22. Februar, 14.30 bis 17.30 Uhr, und am Samstag, 23. Februar, 9.30 bis 13.30 Uhr, im FBW statt.

Das Format des Kurses ist neu: Der Kompaktkurs ermöglicht es, zusammen mit Kind und Partner, Impulse für ein entspanntes Miteinander zu erhalten und direkt zu Hause umzusetzen. Die Teilnehmer erhalten Informationen darüber, wie sie die Entwicklung des Kindes fördern, es verstehen und mit ihm Kooperation entwickeln können. So soll eine Erziehungshaltung angebahnt werden, die auf Wertschätzung und Respekt basiert und ein gutes Fundament für das Miteinander in der Familie bildet. Die Eltern erhalten viele praktische Tipps im Umgang mit Baby und Geschwistern.

Die Gebühr beträgt 45 Euro. Mitzubringen sind ein Imbiss und Getränke für Eltern und Kinder; eventuell auch Kissen, Decke und Kuscheltier. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019