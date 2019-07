Entspannung auf der Liegewiese

Viernheim.. Leise Musik, Vogelgezwitscher, Gymnastikmatten auf dem Rasen und dazu eine Stunde lang Bewegungen wie in Zeitlupe: „So macht Yoga Spaß, und im Waldschwimmbad, also im Freien, da ist das etwas ganz Besonderes“, sagte eine Teilnehmerin der sommerlichen Fitness-Angebote in der Viernheimer Freizeiteinrichtung.

Auch wenn beim Start der kostenlosen Kurse am Dienstagvormittag noch etliche Plätze frei geblieben sind, die Teilnehmer haben die 60 Minuten dauernde Entspannungseinheit auf der Liegewiese ganz offensichtlich genossen. „Ich bevorzuge die klassische Variante des Yoga und nicht den westlich geprägten Stil mit seinen schnellen Bewegungen. Wir machen heute einfache Übungen, eine Kombination aus Kraft und Beweglichkeit, mit Sicherheit aber keine Kopfstände. So können Körper und Geist am besten abschalten“, erklärte Kursleiter Andreas Rachow zu Beginn. Auch Lisa Knapp von Venice Beach sieht Yoga in dieser Form als perfekten Start in den Tag.

Premiere im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr fanden die kostenlosen Fitness-Angebote im Viernheimer Waldschwimmbad großen Anklang unter den Badegästen, besonders die Aktivitäten im Wasser waren stark frequentiert. Damals herrschte allerdings perfektes Badewetter, während dieses Mal die Temperaturen nicht gerade einladend waren.

Das könnte sich am Mittwoch ändern, denn Aquafitness findet erst um 18 Uhr im wohltemperierten Nichtschwimmerbecken statt. Daran können dann auch Besucher teilnehmen, die zuvor noch bei der Arbeit waren. Für Badegäste selbst ist die Teilnahme kostenlos, Mitglieder der Fitnesscenter erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises kurz vor Kursbeginn freien Eintritt zum Bad. JR

