Viernheim.Einen Entspannungskurs bietet das Familienbildungswerk ab Montag, 27. Januar, an. Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung sollen den Teilnehmern helfen, den eigenen Körper bewusster wahrzunehmen, eine tiefe Entspannung von Körper und Geist einzuleiten und neue Kraft für Alltagsanforderungen zu schöpfen. Der Kurs findet an acht Terminen, montags von 16.30 bis 17.30 Uhr, statt. Die Gebühr beträgt 85 Euro. Der Kurs ist laut FBW als Präventionskurs zertifiziert, so dass die Teilnehmer die Erstattung der Kursgebühr beantragen können.

Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020