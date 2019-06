„Erden oft belastet“

Viernheim.Nach der 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sorgen Beschwerden über zwei am Viernheimer Wertstoffhof nicht angenommene Lieferungen mit Sand für Wirbel. In einem Schreiben an den „Südhessen Morgen“ und im Internet hatten unter anderem Eltern von beteiligten Jugendlichen kritisiert, dass Mitarbeiter des Wertstoffhofs zwei kleine Anhängerladungen mit Sand und Wurzeln abgelehnt hatten. Diese waren nach Arbeiten von Mitgliedern der KJG St. Michael auf dem Außengelände des Familienbildungswerks übrig geblieben.

Jonas Thiede, Abteilungsleiter Finanzen und Organisation beim Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), erklärt im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“, dass Erden generell nur im Abfallwirtschaftszentrum Heppenheim gesammelt werden könnten. Sie seien oft belastet und daher nur schwierig zu entsorgen. Damit mögliche Ausnahmen geprüft werden könnten, sollten sich Interessenten am besten vor geplanten Aktionen an den ZAKB wenden. Da der ZAKB kreisweit tätig sei, könnten aber einzelne Orte oder Projekte in der Regel nicht bevorzugt werden. fhm

