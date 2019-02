Erdnüsse klingen wie Erdbeben

Viernheim.Chemie, Physik, Biologie, bei diesen Fächern stellen sich bei nicht wenigen Schülern auch in der heutigen Zeit noch die Nackenhaare auf. Dabei begegnet man der Naturwissenschaft im Alltag rund um die Uhr. Der entsprechende Unterricht kann aber auch Spaß machen und trotzdem lehrreich sein, erst recht, wenn er von Joachim Hecker gehalten wird. Der studierte Elektroingenieur und Wissenschaftsredakteur zeigte insgesamt 614 Viernheimer Grundschülern an drei Tagen einfache physikalische Experimente, die für Erstaunen und Begeisterung sorgten.

Auf Einladung der Sparkassenstiftung Starkenburg waren Erst- und Zweitklässler aus fast allen Viernheimer Grundschulen in den Raum „Satonévri“ im Stiftungshaus gekommen. Weil dort der Platz für alle Kinder nicht gereicht hat, wurde die Show in mehreren Etappen gezeigt. So waren die Zuschauer ganz nah am Geschehen dran, wurden bei manchen Experimenten sogar zum Mitmachen motiviert. Joachim Hecker lief zudem im Saal herum, befragte die Kinder oder machte sie zu seinen Assistenten.

Styroporfrosch schrumpft

Der Tierversuch mit den aus Styropor bestehenden Zwillingsfröschen „Viernheim“ und „Mannheim“ endet für „Mannheim“ tragisch. Denn dieser Frosch wurde eine halbe Stunde bei 180 Grad Celsius in einem Kochtopf unter Dampf gesetzt. Dabei qualmte, zischte und dampfte es gewaltig. Bevor das Ergebnis präsentiert wurde, musste natürlich erst die heiße Luft aus dem Kessel: Verwunderung im Publikum, denn plötzlich war „Mannheim“ wesentlich kleiner als „Viernheim“, der eingedampfte Frosch war deutlich zusammengeschrumpft.

Und was passiert, wenn man ein Stethoskop auf den Kopf gehalten bekommt? Bei diesem Experiment durfte auch ein Lehrer mit auf die Bühne. Hauptsächlich wurde aber mit den jungen Zuschauern zusammen gearbeitet. Mutige Kinder erhielten unterschiedliche Knabbereien. Wie es sich dann mit dem Stethoskop anhört, wenn man auf Leckereien wie Erdnüsse, Zwieback, Chips oder Schokolade beißt, das sorgte dann doch für Erstaunen und Begeisterung: Knackige Chips klangen wie ein Gewitter und Erdnüsse wie ein Erdbeben.

Joachim Hecker, Autor zahlreicher Experimentier- und Forscherbücher und Vater einer Tochter, war mit seiner Hexenküche an drei Tagen in Viernheim zu Gast, um auch wirklich jedem Schulkind aus den ersten und zweiten Klassen seine besondere Unterrichtsstunde zu bieten. Dabei ging es um Akustik, Geschmack, Geruch, Gefühl und Optik, es waren also alle Sinne gefragt. Der Forschergeist der Mädchen und Jungen sollte angespornt werden.

Den Anfang machten am Mittwochvormittag die Goetheschule, die Albert-Schweitzer-Schule und die Friedrich-Fröbel-Schule. Tags darauf durften Kinder der Schillerschule und weitere Fröbelschüler die Show hautnah miterleben. Am heutigen Freitag ist Hecker noch in der Nibelungenschule Viernheim zu Gast, um auch dort für staunende Gesichter und gute Laune zu sorgen.

Dann gibt es sicher Antworten auf Fragen wie: „Warum hört sich die eigene Stimme aufgenommen so komisch an?“, „Warum ist Strom für Menschen so gefährlich?“, „Wie lässt man Feuer unter Wasser brennen?“ oder „Wie spielt man Musik auf der Wasserorgel?“.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019