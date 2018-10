Ereignisreiches Aktionsprogramm

Viernheim.Die Hortkinder und -erzieher des AWO Familienzentrums Kirschenstraße blicken zurück auf zwei ereignisreiche Wochen Herbstferienprogramm. Wie immer standen viele abwechslungsreiche Aktivitäten auf der Agenda, die Kinder und Erzieher bereits vor den Ferien entworfen hatten. Dabei waren Sport und Bewegung wieder einmal ein zentrales Thema und Bedürfnis der Kinder, was sich in der zweiten Woche deutlich bei der Auswahl der geplanten Aktivitäten zeigte. Es standen Ausflüge in die Waldsporthalle, ins Viernheimer Hallenbad und in die Fun-Arena in Heddesheim auf dem Programm. Auch eine Radtour, die im Sportgebiet West endete, hatten sich die Kinder gewünscht.

Motto: Rund um die Natur

Die erste Ferienwoche stand unter dem Motto „Rund um die Natur“. Die Kinder hatten sich dazu viele Aktivitäten überlegt, die sich auch in der im Kindergarten gefeierten „Ernte-Dank-Woche“ wiederfanden, zum Beispiel Kürbisse schnitzen und Äpfel pflücken.

Zu Beginn der Woche besuchten die Hortkinder den Milchbauernhof der Familie Jöst in Lorsch. Dort wurden sie nicht nur mit frischer warmer Milch verköstigt und durften die zahlreichen Kühe und Kälber füttern, sondern sie erfuhren auch allerlei Wissenswertes über die Tiere und den Ablauf auf dem Bauernhof. Natürlich gab es auch frische Milch zum Mitnehmen an der hauseigenen „Milchtankstelle“, die sich bei den Kindern großer Beliebtheit erfreute.

Nach der Radtour zum Karlstern wurden die Kinder dort von einem Naturpädagogen empfangen, der ihnen die Geheimnisse und Besonderheiten des Waldes erklärte.

Am Donnerstag blieben die Hortkinder im Familienzentrum, um Gemüsesuppe zu kochen und Waffelteig vorzubereiten. Beides wurde freitags, beim großen Markttag – dem Abschluss der „Ernte-Dank-Woche“ – den zahlreichen interessierten Gästen serviert. Der Erlös dieser Einnahmen wurde an den Verein „Yaa Soma“ gespendet, zu dem die Einrichtung bereits seit mehreren Jahren einen engen Kontakt hat.

Flohmarkt für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr war wieder die Idee entstanden, einen Flohmarkt zu veranstalten, dessen Erlös als Spende an den Verein „Yaa Soma“ gehen soll. Dieser Flohmarkt, bei dem die Kinder eigene Spielsachen spenden dürfen, die dann zugunsten des Vereins in der Einrichtung verkauft werden, wird nun voraussichtlich am Mittwoch, 14. November, stattfinden. Am St. Martinsfest, bei dem traditionell der Gedanke des Teilens im Vordergrund steht, können die Kinder ihre Spielzeugspenden im Familienzentrum abgeben. Am Flohmarkttag dürfen dann Kindergarten- und Hortkinder die gespendeten Spielsachen im Eingangsbereich der Einrichtung verkaufen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018