Erfahrene Pädagogin übernimmt Leitung

Viernheim.Die Pläne für die AWO-Kindertagesstätte an der Lorscher Straße werden immer konkreter. „Die Vorarbeiten für die Baustelle haben bereits begonnen“, berichtet Peter Lichtenthäler, Leiter der AWO-Geschäftsstelle im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Das Gebäude, in dem die Einrichtung untergebracht werden soll, wird in Modulbauweise errichtet. „Das heißt, es wird größtenteils bei der Herstellerfirma vorgebaut und dann in Viernheim aufgestellt“, so Lichtenthäler.

Der Neubau ähnelt der städtischen Kita Entdeckerland an der Walter-Gropius-Allee. „Das spart eine große Menge Zeit und Planungsaufwand“, erklärt Peter Strickler, der stellvertretende AWO-Vorsitzende, in einer Pressemitteilung. Generell gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Derzeit plane man die Möblierung und die Ausgestaltung von Fußböden, Wänden und Decken.

Leiten wird die Einrichtung, die nach ihrer geplanten Eröffnung im November über 112 Plätze in vier Kindergartengruppen und einer Krippe für Kinder unter drei Jahren verfügen soll, Katja Gutperle. „Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt die 30-Jährige. Denn der Bauplatz war ursprünglich Teil einer Sportanlage, die auch vom TSV Amicitia genutzt wird. Bei diesem betreute die Erzieherin und Sozialarbeiterin über mehrere Jahre eine Kinder- und Jugendhandballmannschaft. Gutperle stammt aus Viernheim, war aber nach der Berufsschule in Weinheim und dem Studium in Ludwigshafen zunächst stellvertretende Leiterin einer Kita in Birkenau. Anschließend übernahm sie die Leitung eines katholischen Kindergartens in Weinheim.

Stellvertretende Leiterin der Einrichtung an der Lorscher Straße wird die 34-jährige Agnes Manka. Nach ihrem Studium in Berlin arbeitete die Elementarpädagogin in einer Mädchenwohngruppe der AWO Mannheim, bevor sie vor drei Jahren in das AWO-Familienzentrum Kirschenstraße wechselte. Dort arbeitete sie unter anderem im Bereich Mehrsprachigkeit und Inklusion. Berufsbegleitend hat Manka eine Weiterbildung zur Elternbegleiterin absolviert.

Regelmäßige Ausflüge

Tom Tarchanow, Vorsitzender des Kindergartenausschusses der AWO, berichtet, dass in der neuen Kita die Bewegungsförderung eine wichtige Rolle spielen soll. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Ausflüge in die Natur. Auch soll es eine Zusammenarbeit mit dem TSV Amicitia geben. Die genaue pädagogische Konzeption sollen laut Tarchanow Gutperle und ihre Kolleginnen ausarbeiten. Lichtenthäler ergänzt, dass in der Kita insgesamt 14 Pädagoginnen arbeiten werden, darunter auch Berufsanfängerinnen. „In jeder Gruppe wird aber mindestens eine berufserfahrene Erzieherin arbeiten“, verspricht er. red/fhm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020