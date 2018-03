Anzeige

Innovative Konzepte

Von Beginn an zeichneten Aufdermauer, Herweck, Allendorf und ihre Vorstandskollegen die stete Suche nach innovativen Konzepten mit nachhaltigen Strukturen aus. Die ersten Kreis-Jugendmeisterschaften innerhalb des HTV fanden an der Bergstraße statt. Die Idee stieß landesweit schon bald auf sehr viel Aufmerksamkeit. Heute ist dieses Turnier aus keinem der 24 Kreise im Verband noch wegzudenken.

Organisation eines Kadertrainings für die Talente, Hilfestellung bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern an der Basis, vereinsübergreifende Aktivitäten, die Kooperation mit Schulen und Kindergärten sowie das erste von einem Tenniskreis ausgerichtete Leistungsklassenturnier in Hessen – die „Bergsträßer Open“ in Bensheim: All das stieß der Vorstand in den vergangenen Jahren an. Daneben gab es einen großen Ball für die rund 5400 Mitglieder aus 26 Vereinen, es wurden sportliche Wettkämpfe für Aktive und Senioren geschaffen.

Mit Bärbel Allendorf scheidet im Übrigen die einzige Damen-Weltmeisterin und erfolgreichste aktive Tennisspielerin seit Bestehen des Tenniskreises Bergstraße aus. Im Jahr 1989 gewann sie diesen Titel in Chile im Seniorinnen-Doppel (AK 50) und stand darüber hinaus im Einzelfinale.

Was Aufdermauer besonders freut: „Wir hatten im Vorstand des Tenniskreises eine sehr hohe Kontinuität in der personellen Besetzung der Ämter. Das war für die Sache ‚Tennis an der Bergstraße‘ sehr förderlich. Dass in der Anfangsphase drei Vorsitzende aus großen Klubs mit in der Führung saßen, hat uns eine sehr gute Orientierung verschafft.“ red

© Südhessen Morgen, Samstag, 03.03.2018