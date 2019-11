Erfahrungen mit dem Elektroauto

Viernheim.Über ihre langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektromobilität berichten drei Viernheimer Familien auf Einladung des Schöpfungskreises am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, im Kettelerheim. „Elektroautos sind unpraktisch wegen der kurzen Reichweite“, „Der Ladevorgang dauert zu lange“, „Die Herstellung der Akkus ist umweltschädlicher als ein herkömmlicher Verbrenner“, solche Schlagzeilen seien in Deutschland häufig zu lesen, erklärt der Schöpfungskreis in der Ankündigung.

Daher sei es nicht verwunderlich, dass die Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie Norwegen stark hinterherhinken. „Anderseits muss etwas passieren, da die Erde durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen gefährdet ist“, sagt Frank Enger vom Schöpfungskreis und fügt hinzu: „Deutschland ist der viertgrößte Emittent von CO2 weltweit, 20 Prozent der CO2-Emissionen fallen auf den Straßenverkehr.“ Der Gesprächsabend sei eine gute Gelegenheit, mit Menschen zu diskutieren, die sich mit der Materie auskennen und den benötigten Strom sogar teilweise selbst produzierten. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019