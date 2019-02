Erfahrungen sammeln als Ziel

Viernheim.Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten der Jugend U20 in Sindelfingen zeigten sich die Nachwuchssprinterinnen des TSV Amicitia Viernheim in guter Form. Lilly Breunig, Chantal Schramm, Kira Hambücher und Emilie Meier wollten vor allem Erfahrung für die nationalen Titelkämpfe im Sommer sammeln.

Emilie Meier startete als einzige Viernheimerin über die 60 Meter. Die hessische Vizemeisterin über 100 Meter gehört noch der Altersklasse der Jugend U18 an. Dennoch nutze sie die Gelegenheit, die Abläufe bei großen Meisterschaften besser kennenzulernen.

Von 90 gemeldeten Sprinterinnen gingen nur 78 an den Start. In zehn Vorläufen qualifizierten sich die ersten drei jedes Laufes inklusive zwei Zeitschnellste für die Halbfinals. Für Meier wurde es im sechsten Vorlauf ernst. Direkt neben ihr lief mit Sina Hammerschmitt von der TG Worms eine der Medaillenkandidatinnen, die den Lauf in 7,58 Sekunden souverän gewann.

Ein Zehntel fehlt

Meier überquerte die Ziellinie als Siebte nach 7,92 Sekunden. Trotz Saisonbestzeit verpasste sie die Qualifikation für die nächste Runde um ein Zehntel und kam auf Platz 52. Das Finale über die kurze Sprintstrecke entschied Denise Uphoff vom Sprintteam Wetzlar in 7,40 Sekunden knapp für sich. Das Podium komplettierten Beauty Somuah (7,41 Sekunden, ASV Köln) und Talea Prepens (7,49 Sekunden, TV Cloppenburg).

Erst am späten Nachmittag standen dann die Vorläufe über 4x200-Meter auf dem Plan. Nach der verletzungsbedingt ausgefallenen Staffel bei den süddeutschen Meisterschaften der Jugend U18 waren die Viernheimerinnen hoch motiviert. Während Chantal Schramm, Emilie Meier und Lilly Breunig noch der Jugend U18 angehören, startet Kira Hambücher regulär in der Altersklasse U20. Damit gehörten die Athletinnen des TSV Amicitia zu den jüngeren Staffeln. Als 22. der Meldeliste hatten sie nur eine geringe Chance, einen der acht Finalplätze zu ergattern. Dennoch wollten sie ihre gute Form zeigen. Und das schafften sie auch.

Direkt im ersten von acht Vorläufen übergab Startläuferin Breunig den Staffelstab sicher an Schramm. Beim zweiten Wechsel auf Hambücher kam es zu einer kleineren Behinderung durch andere Laufteilnehmerinnen, die nach ihrem Wechsel nicht schnell genug von der Bahn gingen. Bei 4x200-Meter-Staffeln ist das jedoch nichts Ungewöhnliches. Das gleiche passierte auch beim abschließenden Wechsel von Hambücher auf Meier, die den Staffelstab nach 1:46,08 Minute ins Ziel brachte. Die Qualifikation für das A- beziehungsweise B-Finale verpassten sie als 19. aller Vorläufe. Trotzdem waren sie zufrieden. Die Zeit war die zweitschnellste, die die Vier jemals gelaufen sind. Der Meistertitel ging in 1:38,73 Minute an die Staffel des TV Wattenscheid vor der Startgemeinschaft Team Sachsen-Anhalt (1:38,91 Minute) und dem LAC Berlin (1:40,23 Minute).

Trainer Günter Schramm war mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden. Gemeinsam mit Heinz Nicolin startet er nun die Vorbereitung auf die kommende Freiluftsaison. Im Sommer wollen alle Athletinnen und Athleten der Trainingsgruppe an die Leistungen aus der Halle anschließen. cm

