„Erfindungen brauchen Erfahrung“

Viernheim/Mannheim.Mit einem festlichen Abend im neuen Foyer der Kunsthalle Mannheim hat die Viernheimer Firma Samoa-Hallbauer ihr 100. Jubiläum gefeiert. Albrecht Hallbauer, geschäftsführender Gesellschafter des Herstellers von Pumpen und Pressen für Schmiermittel, zog Parallelen zwischen dem Veranstaltungsort und seinem Unternehmen: „Die Kunsthalle passt gut. Denn sie vereint zwei Elemente.“ Der Altbau sei nur wenige Jahre älter als die Firma. Der Neubau stehe dagegen für „Aufbruch“ und den Mut, etwas zu wagen. Auch bei Samoa-Hallbauer blicke man stets nach vorne: „Dafür steht unser Jubiläums-Motto 100 Jahre Zukunft.“

Beginnend mit der Gründung der Firma durch Willy Hallbauer im sächsischen Plauen führte Albrecht Hallbauer kurzweilig und humorvoll durch die Firmen-, aber auch die Weltgeschichte der letzten hundert Jahre. Ein einschneidendes Ereignis war der Zweite Weltkrieg, in dem die Produktionsstätten durch Bomben zerstört wurden. 1951 erfolgte der Umzug nach Viernheim. 2004 wurde die spanische Samoa-Gruppe, mit der schon seit mehreren Jahren eine Kooperation bestanden hatte, Anteilseigner. 2006 erfolgte daher die Umbenennung in Samoa-Hallbauer. Heute profitiere man unter anderem von 40 in Spanien arbeitenden Entwicklungsingenieuren.

Zu den neuesten Produkten gehöre etwa eine Druckluftpumpe für Tunnelbohrmaschinen. Ein bestimmter Dreiklang habe das Unternehmen erfolgreich gemacht, so Hallbauer: „Mannschaft, Management und Kunden arbeiten sehr gut zusammen.“ In Viernheim sind 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Zu den rund hundert geladenen Gästen sprach später auf Englisch auch Alberto González-Moratiel, Präsident und Geschäftsführer der Samoa-Gruppe. Diese sei heute in 115 Ländern aktiv. Für den deutschen Markt habe man mit Hallbauer einen kompetenten Partner gefunden. Nur wer Erfahrung mit einer Sache habe, könne diese verbessern und Neues erfinden. In Deutschland sei man nun unter anderem an der Weiterentwicklung der Kühlung von Elektromotoren beteiligt.

Als Überraschungsgast trat der Stimmenimitator Jörg Hammerschmidt auf. Überzeugend präsentierte er die Eigenarten zahlreicher Prominenter von Angela Merkel bis Oliver Kahn. Dabei ging er häufig auf den Anlass ein, ließ etwa Udo Lindenberg ein „Hallbäuerchen“ machen. Bei den Gästen kam das sehr gut an. Später klang der Abend im Restaurant Luxx aus.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019