Viernheim.Die Leichtathleten sind gewöhnlich während der kalten Wintermonate weitgehend unterm warmen Hallendach aktiv, egal ob Weltelite oder Kreisklasse.

Da machen auch die hoffnungsvollen Talente des Viernheimer Turnvereins (VTV 1893 ) keine Ausnahme. Zuletzt wurde in Sinsheim geworfen und in Mannheim gerannt. Und das mit ausgesprochen respektablem Erfolg.

Lilli Jäckisch (W 12) und Cinzia Schmidt (W 12) waren erstmals beim Schüler-Hallensportfest in der Mannheimer MTG-Halle an der Feudenheimer Straße beim 800-Meter-Lauf am Start. Insgesamt mussten in der Leichtathletikhalle vier Runden absolviert werden, bevor es über die Ziellinie ging.