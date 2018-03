Erfolgreich bei Top-Ten-Open

Anzeige

Celine Kamuff konnte ihren Finalkampf wieder einmal für sich entscheiden. Nach anfänglichen Problemen beim Timing fand sie immer besser in ihren Kampf und ließ am Ende ihrer Gegnerin keine Chance. Auch sie gewann damit die Top-Ten-Open bei den Damen im Pointfighting. Yannick Scheffler startete in der Klasse Kicklight bis 74 kg. Im Halbfinale musste er sich einem erfahrenen Kämpfer aus dem Nationalkader stellen. Yannick zeigte aber sein Potenzial und zerlegte den Gegner mit seinen harten Schlägen. Im Finale wartete dann unglücklicherweise sein eigener Teamkamerad Atakan Tugcu. Atakan ist in der Deutschen Rangliste die Nummer eins. Betreuer Fargan entschied dann, diesen Finalkampf nicht auszutragen, da die beiden auch eng befreundet sind und darüber hinaus die Verletzungsgefahr wie immer im Raum stand. Am Ende wurde Yannick der Turniersieg in dieser Gewichtsklasse zugesprochen.

Headcoach und Kämpfer Dirk Dechant startete in der Masterklasse bis 74 kg im Leichtkontakt. Dirk traf in seinem ersten Kampf auf einen sehr unangenehmen Gegner. Technisch war dieser nicht besonders stark. Aber konditionell war er voll auf der Höhe. Und er kannte nur eine Richtung: nach vorne. Dies bereitete Dirk zu Beginn massive Probleme. Jedoch fand er immer mehr in seinen Kampf, und Dirk konnte am Ende die Matte als Turniersieger in seiner Gewichtsklasse verlassen.

Dirk startete auch noch im Pointfighting. Im Finale angekommen musste er gegen Nationalkämpfer Frank Grund antreten. Die beiden gaben sich nichts, und Dirk konnte sich am Ende an diesem Tag verdient den zweiten Gürtel als Sieger in seiner Klasse umhängen.

Das nächste Turnier für das Viernheimer KST Body Attack sind die internationalen Deutschen Meisterschaften vom 16. bis 18. März in München.

