Erfolgreicher Nachwuchs geehrt

Viernheim.Traditionell war die TSV-Halle Schauplatz der Jahresabschlussfeier des 1. Viernheimer Judo Clubs. Die kurzweilige Feier war gespickt mit einem abwechslungsreichen Programm, das größtenteils von der Judojugend selbst gestaltet wurde. Außerdem wurden zahlreiche erfolgreiche Nachwuchskämpfer geehrt.

Marvin Stroh (U12), Aena Hunger (U10), Marco Lalli (U12), Nina Lalli (U8), Malou Schumacher (U15) und Mara Hunger (U15) wurden dabei für ihre Erfolge in den vergangenen zwölf Monaten ausgezeichnet. In seinem Rückblick bedankte sich der Vereinsvorsitzende Klaus Klumpp bei allen ehrenamtlichen Helfern des Vereins. „Die investieren Woche für Woche ehrenamtlich ihre Freizeit und kümmern sich um den Judonachwuchs. Ohne diesen lobenswerten Einsatz wäre es gar nicht möglich, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen. Ich freue mich darauf, mit diesem Team auch weiterhin zusammenarbeiten zu dürfen“, so Klumpp. Auch im kommenden Jahr werden wieder drei Wettkampfturniere in Viernheim ausgetragen und es wird zudem zwei Gürtelprüfungen geben.

Abgerundet wurde die Feier durch die Aufführungen „Die Künste des Judo“ und „Das Casting“ sowie die Übergabe liebevoll verpackter Präsente an die Mitglieder. Nicht ganz zufrieden waren die Verantwortlichen diesmal mit dem Besuch der Eltern. Viele Plätze in der TSV-Halle blieben leer. Klumpp: „Gut 30 Prozent der Elternanmeldungen wurden nicht eingehalten.“ J.R

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018