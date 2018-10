Erfolgreicher Saisonauftakt

Viernheim.Einen erfolgreichen Saisonauftakt konnten die U12- und U14-Teams der BG Viernheim-Weinheim beim Vorbereitungsturnier in Wiesloch feiern.

Die von Martin Schmitt betreute U12 reiste nur mit einem kleinen Kader an. Die Mannschaft ist aufgrund des Jahrgangswechsels im Neuaufbau, umso wichtiger ist so ein Turnier für das Zusammenwachsen der Mannschaft. In den ersten beiden Partien gelangen den jungen Korbjägern zwei deutliche Siege (21:11 gegen Sandhausen und 31:13 gegen Eppelheim), so dass der Coach mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden war.

Nach der Mittagspause musste das Team dann auf einen Spieler verzichten und konnte nicht mehr an die Leistung der ersten beiden Spiele anknüpfen. Trotz starker kämpferischer Leistung musste man sowohl gegen den Turniersieger Kirchheim (22:37) als auch gegen die Gastgeber Wiesloch (17:29) Niederlagen einstecken. In beiden Spielen war der Kräfteverschleiß deutlich zu spüren, der kleine Kader hinterließ seine Spuren. Trotzdem erreichten die jungen Sharks in der Endabrechnung einen hervorragenden zweiten Platz und konnten stolz ihre Silbermedaillen in Empfang nehmen.

Als Titelverteidiger war die U14 angereist, Coach Michael Wohlfart und sein Team hatten das Ziel, zum dritten Mal in Folge den Turniersieg zu sichern. Für das Turnier in Wiesloch entschied man sich vor allem für Spieler des jüngeren U14-Jahrgangs (2006), punktuell ergänzt durch Spieler des 2005er-Jahrgangs.

Die Gruppenphase überstand das BG-Team ohne große Probleme: In den siegreichen Spielen gegen den Heidelberger TV (45:10), TSG Wiesloch (35:10) und KuSG Leimen 2 (44:11) konnten alle Spieler viel Spielzeit sammeln. Im Halbfinale wartete mit der TG Sandhausen, die sich wie die Sharks für die Jugendoberliga qualifiziert hat, ein schwerer Gegner. Doch das Team nahm die Herausforderung bestens an. Die Sharks zogen nach einem verdienten 34:24-Sieg ins Endspiel ein. Gegen das Team „Leimen 1“, das in der weiblichen U14-Regionalliga als Kooperationsteam aus Heidelberg, Leimen und Kirchheim antreten wird, entwickelte sich ein spannendes Finale, in dem sich beide Teams nichts schenkten.

Mit der druckvollen Ganzfeld-Verteidigung der Sharks hatten die Kurpfalz-Mädchen anfangs Probleme, eine 14:5-Pausenführung war die logische Folge. Den Vorsprung verteidigten die Jungs bis zum Abpfiff, behielten mit 24:18 die Oberhand und konnten letztlich Pokal und Medaillen mit nach Hause nehmen. su

