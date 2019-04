Erfolgreiches Debüt eröffnet große Chance

Viernheim.„Wegen Simona Halep“, muss Ana Stratulat gar nicht lange überlegen. Die Siebenjährige hat vor anderthalb Jahren mit dem Tennistraining begonnen, weil sie der rumänischen Weltklassespielerin nacheifern wollte.

In dieser Woche hat sie möglicherweise die Gelegenheit, ihr großes Idol persönlich zu treffen. Das junge Tennistalent mit rumänischen Wurzeln und die Weltranglistenzweite treten nämlich beim gleichen Turnier an.

Ana Stratulat hat sich für den Porsche-Cup der Altersklasse U8 qualifiziert, der parallel zum großen Turnier der Damen in Stuttgart ausgetragen wird.

Bisheriger Höhepunkt

Auf diesen Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere bereitet sich Ana beim Tennisclub Viernheim vor – obwohl Familie Stratulat kürzlich aus Viernheim weggezogen ist, versucht Ana, regelmäßig mit Coach Christoph Kott zu trainieren. „Da stimmt einfach die Chemie“, ist Mutter Andreea hochzufrieden mit dem Training.

Sie hat ihre Tochter mit der Tennisleidenschaft angesteckt. Früher Hobbyspielerin, schaut sie immer noch regelmäßig die Tennisübertragungen im Fernsehen an. Und da sitzt eben auch Ana mit vor dem Bildschirm und fiebert vor allem mit Simona Halep mit.

Vor rund anderthalb Jahren hat Ana dann selbst zum Schläger gegriffen und mit dem Tennistraining begonnen. In diesem Jahr bestreitet die Siebenjährige auch ihre ersten Turniere – und das gleich sehr erfolgreich.

Ersten Platz gesichert

Bei einem U8-Turnier in Bruchsal holte sie sich beim Debüt gleich den ersten Platz. Dadurch hatte sie die Chance, an einem der wenigen Qualifikationsturniere für den „Porsche Mini Tennis Grand Prix“ zu starten. In der Folge sorgte Ana Stratulat auch im badischen Straubenhardt für Furore, belegte den zweiten Platz und hatte sich somit die Teilnahme am Porsche-Cup gesichert.

„Man kann an diesem Turnier nur einmal teilnehmen, weil es immer nur für einen Jahrgang angeboten wird“, freut sich die Mutter über den nicht unbedingt erwarteten Erfolg der Tochter.

Bei dem U8-Turnier in Stuttgart tritt Ana nun zusammen mit anderen Talenten des Jahrgangs 2011 in Konkurrenz. Das Besondere an dem Turnier ist, dass es auf allen Belägen der Profitour ausgetragen wird. Die Nachwuchsspieler treten am Freitag, 26. April, auf vier Feldern mit Sand, Rasen und Hartplatz an und ermitteln ihre Besten.

Die bekommen als Preis sogar wie die Profis einen Porsche – natürlich in der kleineren Spielzeugversion. Bevor es aber um Spiel, Satz und Sieg geht, gibt es für die jungen Teilnehmer aus dem süddeutschen Raum noch spezielle Trainingseinheiten. Die Profispielerinnen gehen mit den jungen Talenten aufs Feld – und da hofft Ana Stratulat auf die Begegnung mit ihrem großen Vorbild Simona Halep.

