Erfolgreiches Saisonende

Die Trainerinnen Tina Kühnberger (l.) und Anke Heimberger mit der U10.

Viernheim.Traditionell beenden die jüngsten Leichtathleten das Wettkampfjahr mit den Kreismeisterschaften der Kinder. In Lampertheim zeigten die Athleten des TSV Amicitia Viernheim starke Leistungen. Die Kinder der U12 sicherten sich mit der Mannschaft den Sieg. Dabei konnten sie die Disziplinwertungen im 50-Meter-Sprint, im Schlagwurf und in der 50-Meter-Pendelstaffel gewinnen. Zudem mussten die Nachwuchssportler im Additions-Weitsprung, im Kugelstoßen und im Hochsprung jeweils nur das Team des TV Heppenheim vorbeiziehen lassen. Dadurch sammelten beide Mannschaften insgesamt neun Punkte und teilten sich den Gesamtsieg.

In der Altersklasse U10 gelang den Viernheimer Leichtathleten zwar kein Disziplinsieg. Durch konstant gute Ergebnisse und vordere Platzierungen kamen sie am Ende aber auf den Silberrang. Dabei absolvierten die Kinder einen 40-Meter-Sprint, Hoch-Weitsprung, Schlagwurf und Drehwurf sowie eine 40-Meter-Hindernisstaffel.

Die Kinder der U8 feierten in Lampertheim zwei Einzelsiege. Im 30-Meter-Sprint und im Ziel-Weitsprung ließen sie ihre Konkurrenz hinter sich. Im Schlagwurf und auch in der 30-Meter-Hindernisstaffel mussten sie sich dagegen mit Rang fünf zufriedengeben, sodass am Ende ein guter dritter Platz in der Gesamtwertung herauskam. Für den TSV Amicitia waren am Start:

U8: Nayara Kehrer, Luca Notter, Jona Rhein, Annika Niendorf, Sofia Schlegel, Mattia Härtig, Anna Schlegel, Mara Härtig, Wilhelm Balcar, Sophia Wetzel und Jan Fast.

U10: Lara Bohn, Milena Böhm, Mia Schwarz, Aaron Birk, Maximilian Giliar, Simon Wagner, Johanna Rhein, Marius Winkler und Paulo Häcker.

U12: Chiara , Stewart, Christian Schick, Niklas , Viktor Lehnert, Xenia Winkler, Laura und Tobias Wagner. HeimbergerTyreseFastRihmcm

