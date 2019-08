Erfolgreiches Team

Viernheim.Die Vertreter des Viernheimer Sportschützenvereins (SSV) waren in mehreren Disziplinen bei den deutschen Meisterschaften in Pforzheim erfolgreich und konnten dabei ihre Medaillensammlung vergrößern. Gleich dreimal Edelmetall gab es für Günther Kühlwein. Für den Viernheimer war es bereits die 31. Teilnahme an nationalen Titelkämpfen im Vorderladerschießen.

Kühlwein, ein seit Jahrzehnten erfolgreicher Schütze, konnte trotz einer Störung der Waffe in der Disziplin Perkussionsflinte noch die Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Die Entscheidung war erst im Stechen gefallen. Dabei siegte Martin Huber von den Wurftaubenschützen Donau-Wald mit 12:11 Treffern.

Günther Kühlwein war bei den hessischen Landesmeisterschaften der erfolgreichste Wurftaubenschütze und sicherte sich dort gleich vier Goldmedaillen. Bei der deutschen Meisterschaft verfehlte er den Titel nur ganz knapp und freute sich schließlich über Platz zwei in der Einzelwertung.

Im Wettbewerb mit der Steinschlossflinte konnte sich die Mannschaft des SSV Viernheim in der Besetzung Günther Kühlwein, Jürgen Köhler und Hansjörg Obenauer mit insgesamt 117 Treffern die Silbermedaille sichern. Deutscher Meister wurde der Verein für jagdliches Schießen im Hegeri mit 126 Treffern. In der Disziplin Perkussionsflinte reichten dem Trio Kühlwein, Köhler und Obenauer 130 Treffer für die Bronzemedaille. Gold ging an die Schützengesellschaft Pforzheim mit 133 Treffern, Silber an die Wurftaubenschützen Donau-Wald (132).

Silber für Wolfgang Riedel

Auch das Team der Revolverschützen zeigte eine gute Leistung. Peter Morlock, Wolfgang Riedel und Norbert Schweidler erreichten mit insgesamt 384 Ringen den 14. Platz in dieser hart umkämpften Klasse. Wolfgang Riedel belegte in der Disziplin Perkussionspistole mit 141 Ringen den zweiten Platz und gewann damit die Silbermedaille. Sieger wurde Joachim Haller von den SGes Bad Boll mit 144 Ringen. JR

