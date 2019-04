Erfolgserlebnis zum Ende der Saison

Viernheim.Mit einem Auswärtssieg beim Tabellenletzten HSV Hockenheim haben die Handball-Herren die Saison 2018/2019 abgeschlossen. Trotz des 34:28-Erfolgs wurde es aber nichts mit einem einstelligen Tabellenplatz, weil auch alle direkten Konkurrenten ihre Abschlussspiele gewannen.

Der TSV Amicitia war mit großer Personalnot nach Hockenheim gefahren – neben den drei Torhütern standen nur noch acht gesunde Feldspieler zur Verfügung. Seel, Helbig, Herbert, Megyeri und Oswald mussten passen. Die restlichen Feldspieler zeigten aber eine ordentliche Vorstellung und konnten sich auch allesamt in die Torschützenliste eintragen. Die Viernheimer fanden gut ins Spiel und legten in der Anfangsphase jeweils einen oder zwei Treffer vor, konnten sich aber nicht weiter absetzen. Hockenheim gelang es dagegen, immer wieder auszugleichen und sich in der 14. Spielminute sogar die Führung zu holen (9:8).

Jetzt war es an den Gästen, nachzulegen, bis zum 13:13 war es eine ausgeglichene Partie. In den Minuten vor der Pause agierte Viernheim jedoch zu hektisch, die Angriffe wurden zu schnell und leichtfertig abgeschlossen und die Würfe fanden nicht ihr Ziel. Absteiger Hockenheim konterte Viernheim aus und ging mit 16:13 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur bis zur 37. Minute, bis man aus dem Drei-Tore-Rückstand durch die Treffer von Geisler (2), Hubert, Unger und Willner die 17:18-Führung machen konnte. Der HSV konnte ein letztes Mal egalisieren, dann legte der TSV Amicitia an Tempo zu. König, Seib und Hubert brachten ihr Team erstmals mit drei Toren in Front (18:21). Trotz der beschränkten Wechselmöglichkeiten konnte Viernheim den Vorsprung ausbauen, Willner und Unger erhöhten auf 20:24. In der 50. Spielminute lagen die Südhessen gar mit 22:28 vorne, Hockenheim hatte nichts mehr entgegen zu setzen. Zwar verkürzte der HSV nochmals auf fünf Tore, aber postwendend erzielten Schaal und Hubert die Treffer zur deutlichsten Viernheimer Führung (25:33).

Großes Verletzungspech

Den Auswärtssieg ließ sich das Team von Frank Herbert und Mirco Ritter nun nicht mehr nehmen und schloss die Spielzeit mit eine Erfolgserlebnis ab. „Es war eine schwere Saison“, zog Abteilungsleiter Ralf Schaal eine erste Bilanz.

Die Runde sei absolut nicht nach dem Plan des TSV Amicitia verlaufen – unter anderem wegen der unplanmäßigen Abgänge unmittelbar vor und während der Saison und wegen des großen Verletzungspechs, das die Viernheimer sicherlich mehrere Punkte kostete.

Nach einem letzten Training der Mannschaft mit Trainer Frank Herbert geht es für die Spieler in eine fünfwöchige Sommerpause. Schon am 4. Juni bittet dann der neue Trainer Christian Müller das Badenliga-Team 2019/2020 zum Trainingsauftakt für die neue Saison.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann, Raul Lazaro Garcia; Jan Willner (7), Ronny Unger (5), Dominik Seib (2), Philipp Schmitt (1), Leon Schaal (2), Jannik Geisler (6), Holger Hubert (8/5), Marcel König (3).

