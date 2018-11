Erfolgsserie soll fortgesetzt werden

Viernheim.Drei Siege und ein Unentschieden, so die positive Bilanz des Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim aus den vergangenen Wochen. Diese Serie soll auch am morgigen Sonntag (14.30 Uhr) fortgesetzt werden, wenn es im heimischen Waldstadion gegen den SV Enosis Mannheim geht. Ein Selbstläufer dürfte diese Partie für die Jungs von Trainer Uwe Beck allerdings nicht werden, denn die Gäste spielen als Aufsteiger bisher eine ordentliche Saison.

Die Hausherren haben sich nach vier Spielen ohne Niederlage bis auf Rang zehn nach vorne gearbeitet. Ihr Konto auf 15 Punkte erhöht und dabei auch das Torverhältnis (26:33) verbessert. Diese Statistik könnte allerdings deutlich positiver aussehen. Zuletzt wurden nämlich reihenweise hochkarätige Chancen vergeben und dadurch wichtige Zähler verschenkt. Die Südhessen zeigten zuletzt aufsteigende Form und belohnten sich auch für die guten Vorstellungen. Dabei konnten auch die verletzungsbedingten Ausfälle kompensiert werden.

Kritisch ist es derzeit nur auf der Torhüterposition, denn Stammkeeper Tim Kahnert muss seit Wochen trotz einer Verletzung spielen. Nur beim Sieg in Friedrichsfeld war Routinier Boris Busalt eingesprungen. Damit ist das Kontingent an Torstehern derzeit schon erschöpft. Aufsteiger Enosis Mannheim belegt mit 22 Punkten einen hervorragenden sechsten Platz, befindet sich also in sicheren Gefilden.

Am vergangenen Wochenende wurde der VfB Gartenstadt II deutlich mit 5:0 bezwungen. Alle fünf Treffer gingen dabei auf das Konto von Torjäger Berkan Demiröz, dessen persönliche Bilanz bereits bei 18 Treffern liegt. Ansonsten haben die Griechen eine wechselhafte Saison gespielt, sich nach einem Zwischentief zuletzt aber gut erholt. JR

