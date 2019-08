Erinnerung an Daniel Morsch

Viernheim.. Das Daniel-Morsch-Turnier richtet die Tischtennis-Abteilung des TSV Amicitia Viernheim vom 30. August bis 1. September zum siebten Mal im Gedenken an das in jungen Jahren verstorbene Vereinsmitglied aus. Die dreitägige Veranstaltung in der Rudolf-Harbig-Halle beginnt am Freitag, 19.30 Uhr, mit den Wettbewerben der Seniorinnen und Senioren. Am Samstag, 8.30 Uhr, stehen die Damen- und Herrenkonkurrenzen und am Sonntag, 8.30 Uhr, das 2er-Mannschaftsturnier auf dem Programm.

„Das Daniel-Morsch-Turnier ist eine hervorragende Möglichkeit zur Vorbereitung auf die neue Saison. Sportlich attraktiv sind zudem die unterschiedlichen Spielmodi – Einzel, Doppel oder Mannschaft – die der Teilnehmer auswählen kann“, betont Sportwart Daniel Frick. Die Tischtennis-Abteilung bietet Speisen und Getränke an. red

