Erinnerung an die Disco-Ära

Viernheim.Manche Besucher des Konzerts von Vernon Darrell Barron (VDB) in der Gaststätte „Zur Kutschengilde“ fühlten sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt, als sie die Wochenenden noch in den Diskotheken der Region verbrachten. Der Soulsänger hatte eine große Menge seiner Lieblingssongs aus dieser Ära mit gebracht.

Der über die Region hinaus bekannte Musiker ist Sänger der Funk- und Soul-Band Hoo Dat und hat mit seiner früheren Formation US2U den SWF3 Bandcontest gewonnen. Mittlerweile ist er auch als Solist unterwegs. „Ich kann auch auf deutsch labern“, begrüßte er die überwiegend weiblichen Gäste mit einer Mischung aus Englisch und Deutsch.

„Easy“ von den Commodores war ein perfekter Einstieg in einen unterhaltsamen Abend. Nicht weniger bekannt waren Stücke wie „Lovely Day“ von Bill Withers und „Lifted“ von der Lighthouse Familiy. Discofeeling kam bei „Get Down On It“ und „Too Hot“ von Kool & the Gang, „Ooh La La“ von Coolio und „Never To Much“ von Luther Vandross auf. Mit „Watcha Gonna Do“ war auch ein Stück aus der eigenen Feder im Programm. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019