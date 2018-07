Erinnerung an großen Sportler

Anzeige

Der Helmut-Osada-Cup genießt seit langem einen hohen Stellenwert bei namhaften Herrenmannschaften. Einen Beleg hierfür bietet auch das Teilnehmerfeld bei der 21. Auflage. Höchstklassiger Verein ist diesmal der TVG Großsachsen aus der Dritten Liga Ost. Als Titelverteidiger reist die HSG Worms an, die ebenso wie der VTV Mundenheim in der Rheinland-Pfalz-Saar-Oberliga am Spielbetrieb teilnimmt.

Vier Badenligisten treten an

Aus der Baden-Württemberg-Oberliga ist die SG Heddesheim dabei. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von vier Badenligisten, diesmal vom TV Friedrichsfeld, dem HSV Hockenheim, dem TSV Birkenau – der einzige Verein neben dem Gastgeber, der bislang bei jedem Osada-Cup dabei war – und natürlich dem TSV Amicitia Viernheim.

Der erste Ball wird am Freitag, 10. August, um 18 Uhr geworfen, in der Partie SG Heddesheim gegen den TSV Birkenau. Der TSV Amicitia spielt um 21 Uhr gegen den favorisierten TV Großsachsen. Am Samstag geht es ab 13 Uhr mit fünf Spielen weiter, der Gastgeber geht um 19 Uhr gegen Birkenau aufs Parkett. Vier Spiele gibt es am Sonntag ab 11 Uhr, Viernheim beschließt die Vorrunde um 15.30 Uhr gegen die SG Heddesheim. Nach diesem Spiel stehen die Finalisten fest. Platz drei wird um 17 Uhr ausgespielt, das Finale steigt um 18.30 Uhr. su

