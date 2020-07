Erinnerung an kundige Forscherin und Künstlerin

Viernheim.Die Insektenforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian stand nun im Mittelpunkt eines Vortrags im Garten des Museums. Dafür hatten die Organisatoren mit Ute Rieckmann eine fachkundige Referentin gewonnen. Die Garten- und Landschaftsplanerin aus Feudenheim ist Mitarbeiterin der Grünen Schule Luisenpark, wo sie regelmäßig Führungen durch das Schmetterlingshaus anbietet. In Viernheim führt sie Schüler bei der Nachmittagsbetreuung an Naturwissenschaften heran. „Wenn man einmal mit Schmetterlingen zu tun hatte, kommt man an Maria Sibylla Merian nicht vorbei“, erklärte die Diplom-Ingenieurin.

Die Zuhörer erfuhren Interessantes und Kurioses aus dem Leben einer Naturkundlerin, die auch als Malerin und Zeichnerin Geschichte geschrieben hat. 1647 in Frankfurt am Main geboren, erforschte Maria Sibylla Merian schon als Kind die Natur im elterlichen Garten, sehr zum Leidwesen ihrer Mutter, für die insbesondere die Schmetterlinge „Teufelszeug“ darstellten. „Der Aberglaube war damals weit verbreitet“, erklärte Rieckmann. Weil Schmetterlinge mit ihren Rüsseln an saurer Milch saugen, habe man sie früher zu Unrecht für das Verderben verantwortlich gemacht. Im englischen Wort „Butterfly“ habe sich diese Vorstellung gehalten.

Bekannter Kupferstecher

Maria Sibylla Merian, Tochter aus zweiter Ehe des bekannten schweizerisch-deutschen Kupferstechers und Verlegers Matthäus Merian (1593 bis 1650), beherrschte schon als Zwölfjährige die Kunst der Blumen- und Stilmalerei nahezu perfekt. Als sie ein Jahr später erstmals die Verwandlung der Raupen in der Natur beobachtete, hatte sie ihre Bestimmung gefunden.

In einer von Männern dominierten Epoche, kurz nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges, ging sie ihren außergewöhnlichen Weg und fand auch in der Welt der Gelehrten Anerkennung. Mittlerweile in Nürnberg mit einem weniger erfolgreichen Maler verheiratet, bestritt die als eigenbrötlerisch beschriebene Naturforscherin und Künstlerin den Lebensunterhalt für Mann und Töchter, indem sie kleinere Auftragsarbeiten durchführte.

Das lukrativere Malen in Öl auf Leinwand war laut Nürnberger Malerordnung den Männern vorbehalten. Innovativ wie sie war, stellte Merian Malvorlagen als Loseblattsammlungen her und machte sich mit ihren detailgetreuen Pflanzen- und Insektenbildern einen Namen. Auch baute sie einen Farbenvertrieb auf.

Der endgültige Durchbruch gelang ihr 1679 mit dem Werk „Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung“. Hierin findet sich das Kompositionsprinzip, bei dem sie auf jedem Blatt die Entwicklungsstadien der Insekten zusammen mit den jeweils als Nahrung dienenden Pflanzen aufzeigte.

Reise nach Suriname

Weitere Bücher folgten, ebenso eine Reise nach Suriname. Im südamerikanischen Regenwald begab sie sich gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Tochter auf die Spuren der Indios. Die Frauen erforschten unbekannte Schmetterlingsarten und brachten eine Vielzahl an Exemplaren mit in die Niederlande, wo sie seit 1685 lebten. Die achtwöchige Schiffsreise über den Atlantik bewältigten Mutter und Tochter – 100 Jahre vor Alexander von Humboldt – allein unter Männern. Als Maria Sibylla Merian 1717 starb, war sie 69 Jahre alt. Ihr Konterfei zierte früher den 500-Mark-Schein.

