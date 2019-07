Erinnerung an Sepp Herberger

Viernheim.Zu einem vielfältigen Sommerfest trafen sich die Amici d’Italia im Viernheimer Skistadl. Auf dem Programm stand unter anderem ein Kochkurs, bei dem die Teilnehmer italienische Spezialitäten zubereiteten, die am Abend bei einem Buffet präsentiert wurden.

Fenchelsalat mit Orangen und Walnüssen, gefüllte Pilze und gefüllte Tomaten sizilianischer Art sowie Ziegenkäse mit Trüffel und Honig wurden als Vorspeisen empfohlen. Danach konnten sich die Gäste für Staudenselleriesalat mit Gorgonzola, Karotten in Agrodolce, Melone mit Parmaschinken oder Focaccia mit Porchetta und Trüffel entscheiden. Selbstverständlich gab es dazu eine Auswahl erlesener italienischer Weine.

Von der besonderen Gastfreundschaft der Amici d’Italia konnten sich auch neue Mitglieder überzeugen, die mit herzlichem Beifall begrüßt wurden. Als kommende Veranstaltungen kündigte Vereinsvorsitzender Gerhard Schindlbeck die Teilnahme an der Weißen Nacht des Vereins Chaiselongue – Kunst und Soziales an, die – je nach Wetterlage – am Freitag, 16. August, oder Samstag, 17. August, im Pfarrgarten an der Apostelkirche stattfinden soll. Am Freitag, 23. August, ist der Besuch des Films „Solino“ von Fatih Akin geplant. Zu sehen ist er beim Verein Lernmobil im Haus am Schlangenpfad. Laut Schindlbeck wollen die Amici im September 2020 eine Studienfahrt nach Süditalien mit dem Schwerpunktthema „Vulkanismus“ anbieten. Sein 30-jähriges Bestehen feiert der Verein im kommenden Jahr im Skistadl.

Älteste Werksiedlung Mannheims

Am Tag nach dem Sommerfest unternahmen die Amici eine Fahrradtour. Ziel war die Spiegelfabrik in Waldhof-Luzenberg, wo der Trainer der Fußball-Weltmeister von 1954, Sepp Herberger, aufwuchs. Walter Müller stellte den 21 Teilnehmern ein besonders interessantes Gebiet in der Viernheimer Nachbarschaft vor. Die Gruppe fuhr bei dem Ausflug durch das Neubaugebiet mit seinen vielen Baustellen im früheren amerikanischen Benjamin-Franklin-Village, von Käfertal über den Speckweg nach Waldhof-Luzenberg zur Spiegelstraße, wo noch eine Häuserreihe der Siedlung aus dem 19. Jahrhundert erhalten ist.

Die Spiegelkolonie ist die älteste Werksiedlung in Mannheim und eine der ältesten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland. Errichtet wurde sie ab 1852 mit der Ansiedlung einer Spiegelfabrik (heute Saint Gobain Glass). An der noch erhaltenen Wohnzeile ist eine Gedenktafel für Sepp Herberger (1897-1977) angebracht.

Auf dem Rückweg fuhr die Gruppe aus Viernheim über die Rheinbrücke zur Friesenheimer Insel, über die Altrheinbrücke nach Sandhofen und Schönau und zum Schluss schließlich durch den Käfertaler Wald über den Karlstern zum Skistadl am Sandhöfer Weg.

