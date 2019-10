„Erinnerung“ zum Auftakt

Viernheim.„Erinnerung“ ist das Thema der ersten Veranstaltung der 13. Konzertreihe der Violinistin Jeanette Pitkevica. Das Konzert beginnt am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr in der Kulturscheune. Mit Pitkevica treten dabei die Sopranistin Sabine Goetz und die Pianistin Gulnora Alimova auf. Sie spielen Werke von Johannes Brahms, Richard Strauss und Gustav Mahler.

Pitkevica wurde im lettischen Riga geboren. Sie studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, wo sie seit dem Sommersemester 2015 Assistentin bei Professor Marco Rizzi ist. Sie hat an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen.

Sopranistin Goetz erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule Mannheim, schon im Studium war sie Preisträgerin bei internationalen Wettbewerben. Als Opernsängerin wurde sie am Theater Aachen engagiert und wirkte in Mozartpartien und Barockopern mit. Sie arbeitet seit 2014 als Dozentin für Gesang an der Universität Mainz und seit 2017 an der Musikhochschule Mannheim. Pianistin Alimova wurde im usbekischen Taschkent geboren, wo sie auch, neben Moskau und Mannheim, studierte. Seit Juni 2009 ist Alimova Dozentin für „Instrumentalkorrepetition“ an der Musikhochschule Mannheim.

Karten gibt es beim Amt für Kultur, Bildung und Soziales (Volkshochschule, Bürgerhaus), in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß und im Café am Eck (Kreuzstraße 91). Im Vorverkauf kosten die Karten 15 beziehungsweise 11 Euro sowie an der Abendkasse 17 beziehungsweise 13 Euro. red

