Erklärungen in 13 Sprachen

Viernheim.Das Gleichstellungsbüro und das Lernmobil haben einen Gesundheitswegweiser erstellt, der als Broschüre in 13 Fremdsprachen erscheint. Infos zur Krankenversicherung und zum Arztbesuch kann man künftig auch auf Türkisch, Italienisch oder Arabisch nachlesen.

Warum ist so ein Gesundheitswegweiser notwendig? Matthias Baaß gibt die Antwort: „Weil es so eine Broschüre bisher nicht gab, und weil das Zusammenleben besser funktioniert, wenn man entsprechende Informationen hat.“ Der Bürgermeister findet es wichtig, den Zugewanderten das Gesundheitssystem in ihrer Heimatsprache nahezubringen. Zudem könne man auch Deutsch lernen, denn neben der Muttersprache sind in jeder Broschüre auch alle Informationen in leicht verständlicher deutscher Sprache abgedruckt.

Den Gesundheitswegweiser kennt die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Viernheim habe die Idee und die 13 gängigen Sprachen übernommen, weil der Bedarf identisch sei. Die „Arbeitsgruppe Migrantinnen“ mit Vertretern von FBW, Caritas, Lernmobil, Sozialbüro, Johannitern und dem Büro für Neuzugezogene hat das Informationsheft realisiert. Die interkulturellen Vermittlerinnen waren dabei als Übersetzerinnen aktiv. Verfügbar ist der Gesundheitswegweiser in Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch und Türkisch.

Vorsorge für Kinder

„In der Broschüre ist erklärt, wie die Krankenversicherung in Deutschland funktioniert, was die verschiedenen Dokumente wie Versichertenkarte, Überweisung, Einweisung und Krankschreibung bedeuten und welche Vorsorgeuntersuchungen es für Schwangere und Kinder gibt“, stellt Lauxen-Ulbrich die Inhalte vor. Die allgemeinen Informationen werden um Viernheimer Besonderheiten ergänzt, wie das Krankenhaus und die gültigen Notfallrufnummern. „Diese Broschüre gibt Antworten auf Fragen, die uns oft nicht gestellt werden“, sagt Shereen Othman aus ihrer Erfahrung als interkulturelle Vermittlerin. Zugezogene würden oft hilflos beim Arzt stehen, Mutterpass und die U-Untersuchungen für Kinder seien ihnen fremd. Gonca Karagöz bestätigt, viele Menschen kämen „aus Ländern, wo es kein oder kein vergleichbares Gesundheitssystem gibt“. Soudabeh Soltani hat die Informationen in die Sprache Farsi, ins Persische übersetzt. Die Schreibweise war dabei kein Hindernis: „Jeder Computer kann inzwischen die Sprachen umsetzen, auch die, die von rechts nach links geschrieben werden“, erzählt die interkulturelle Vermittlerin.

Brigitta Eckert sieht noch einen weiteren Vorteil: „Die Broschüre nutzt auch den Lehrern in den Integrationskursen beim Thema Gesundheit.“ Die erste Auflage der 13 Broschüren ist beim Lernmobil und im Büro für Neuzugezogene im Rathaus erhältlich. Auf Anfrage werden gedruckte Ausgaben für andere Einrichtungen und Arztpraxen zur Verfügung gestellt. su

Info: Alle Ausgaben im Internet unter viernheim.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020