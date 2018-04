Erlebnistag mit Autoschau

Anzeige

Viernheim.Wenn Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) und Michael Schwarz von der städtischen Wirtschaftsförderung an die Baustelle am Apostelplatz zurückdenken, huscht immer wieder ein Lächeln über ihr Gesicht. Damals benötigte die Stadt ein neues Konzept für die „Autoschau“, die durch die Umbauten auf den ganzen Innenstadtbereich verteilt wurde. Es entstand eine Art Straßenfest, das nach Meinung von Schwarz, „ein unglaublicher Erfolg“ war. Aus dieser Not heraus sei ein neues Konzept entstanden, an dem die Stadt gemeinsam mit den Projektpartnern (City-Gemeinschaft, Verein „Kompass“, Brundtlandbüros) auch in diesem Jahr festhalten möchte – allerdings mit neuem Namen: „Auto-Mobil Viernheim“.

Die Veranstaltung, die zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag einhergeht, soll sich nicht mehr nur um Autos drehen. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine sehr umfangreiche Veranstaltung geplant“, sagt Bürgermeister Baaß. Und Wirtschaftsförderer Schwarz erläutert die Umbenennung: „Der Name Autoschau erweckte den Eindruck, dass es nur um Autos geht, beim Erlebnistag geht es aber um viel mehr. Mit dem neuen Namen möchten wir eine größere Zielgruppe ansprechen.“

Sperrungen und Verkehrsänderungen Am verkaufsoffenen Sonntag, 22. April, gibt es folgende Verkehrsänderungen: Die Rathausstraße zwischen der Kreuzung Karls-Marx und der Einmündung Robert-Kochstraße ist zwischen 7.30 und 19 Uhr gesperrt. Ab der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Rathausstraße ist die Zufahrt zur Tiefgarage Spitalplatz nur im Schritttempo erlaubt. Ab Tiefgarage Spitalplatz ist die Rathausstraße in Richtung Innenstadt gesperrt. Die Parkplätze am Spitalplatz sind nur für Fahrräder vorgesehen. Von der Hügelstraße kommend kann man nur nach rechts in die Robert-Koch-Straße abbiegen. Die Zufahrt von der Rathausstraße in die Molitorstraße ist nicht möglich. Für den Busverkehr gelten folgende Hinweise: die Haltestellen „Hügelstraße“, „Spitalplatz“, „Neuhäuserstraße“, „Sandstraße“ entfallen. Die Programmpunkte finden von 13 bis 18 Uhr statt. Diesjährige Sponsoren: Werbeagentur Neitzel, Sparkasse Starkenburg, Stadtwerke und die Volksbank Darmstadt-Südhessen.

Am Sonntag, 22. April, soll sich also neben der gewohnten Autoschau, in diesem Jahr mit rund 80 Neuwagen (unter anderem BMW, Honda, Seat, Hyundai, Opel, Jeep, Fiat, VW), passend dazu alles um das Thema Mobilität drehen. Der Verein freie Infrastruktur Bergstraße wird mit einem Infostand zum Thema „E-Mobilität zum Anfassen“ vertreten sein. Und auch sonst soll das Thema Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen: die Stadtwerke informieren über CarSharing-Angebote, E-Bikes stehen beim Stand des Naturfreundevereins im Vordergrund, zudem wird der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) unter anderem eine Beratung zu Elektrofahrrädern anbieten. Der Verein „Kompass“ informiert zudem über solidarische Landwirtschaft. Aber auch für alle, die einfach nur auf gutes Wetter hoffen, um durch die Stadt zu schlendern, gibt es zwischen 13 und 18 Uhr wieder genug kulinarische und musikalische Angebote. An mehr als 15 Ständen wird für das leibliche Wohl gesorgt: Das Café Rall verteilt dabei gerne ein Stück der „Viernheimer Torte“ und die Winzergenossenschaft Schriesheim schenkt ihren neuen Jahrgang aus. Nachdem der Viernheimer Handball-Förderverein kurzfristig als Aussteller abgesagt hat, sucht die Stadt noch einen Ersatz. Interessierte Vereine sollen sich bei Wirtschaftsförderer Schwarz unter Tel. 06204/988 343 melden. Die Teilnahme ist kostenlos und der Verein darf alle Einnahmen behalten.