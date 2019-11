Erlös des Hoffests geht an Schulen

Viernheim.Der deutsch-burkinische Freundeskreis Yaa Soma lädt zum vorweihnachtlichen Hoffest ein. Am Freitag, 22. November, 17 bis 20 Uhr, bietet Yaa Soma in der Luisenstraße 21 liebevolle Basteleien, kleine Dekorationen und Adventsgestecke an und stimmt damit auf die Weihnachtszeit ein. Laut Ankündigung erwarten die Besucher außerdem Taschen und Accessoires aus afrikanischen Stoffen sowie Köstlichkeiten wie Marmeladen, Chutneys, Liköre, Salze und Öle. Zudem informieren die Mitglieder über das Engagement des Freundeskreises in Afrika. Mit dem kompletten Erlös des Hoffestes werden die Schulen der Region Koudougou in Burkina Faso unterstützt. cao

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.11.2019