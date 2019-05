Erlös fließt nach Afrika

In der Scheune gibt es Kunsthandwerk und Spezialitäten aus der Küche. © Usler

Viernheim.. „Ibeogo – herzlich willkommen“, begrüßt Christina Feifer die Gäste an einem neuen Veranstaltungsort. Der Verein Yaa Soma hatte zum Fest in den Hof von Familie Winkenbach eingeladen – diesmal in der Luisenstraße. Der Erlös des Abends mit Verkaufsangebot, mit Musik, Speisen und Getränken und viel Unterhaltung kommt den Projekten in Burkina Faso zugute.

Yaa Soma heißt übersetzt: „Es ist gut.“ Der Verein hat sich diesen Namen gegeben, weil er sich vorgenommen hat, von Deutschland aus und dann vor Ort dafür zu sorgen, dass es gut wird in Burkina Faso. Der Freundeskreis finanziert Bänke, Bücher, Hefte, Stifte und Lehrmaterial für Schulen. Das Hoffest dient dazu, die Spendenbox zu füllen.

Kuchen und Cocktails

Einnahmen kommen teils durch den Verkauf von Kuchen, Getränken und Cocktails in die Yaa-Soma-Kasse. Beim Basar in der Scheune werden Kunsthandwerksartikel aus Afrika, wie Schmuck, verkauft oder handgefertigte Bürsten mit dem Yaa-Soma-Logo. Es gibt auch viel Gebasteltes, das in Viernheimer Häusern entstanden ist: Dekofiguren aus Holz, gehäkelte Kakteen und Topflappen, Etageren aus Sammeltassen, Kerzenständer aus Besteck, genähte Obstbeutel oder Marmelade in den Sorten Banane-Zitrone oder Mandarine. Das Hoffest fördert aber auch das Kennenlernen und die Geselligkeit der Afrika-Freunde. Und es gibt Musik, die Band Bluebird sorgt für die Umrahmung des Hoffests. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019