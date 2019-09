Erlös geht nach Silly

Viernheim.„Mit so einem großen Betrag hatten wir alle nicht gerechnet“, freute sich Pfarrer Markus Eichler von der evangelischen Auferstehungsgemeinde, als er den Spendenscheck an Sillys Bürgermeister Tebi Benao übergab. Bei einem Benefizkonzert in der Auferstehungskirche waren 1000 Euro zusammengekommen, die im Focus-Projekt „Ein Kind – ein Baum“ Verwendung finden sollen.

Eichler war besonders glücklich, dass er die Mitglieder der Delegation aus der Viernheimer Partnergemeinde persönlich kennenlernen konnte. „Die evangelische Kirchengemeinde ist schließlich von Beginn an Mitglied im Verein Focus. Deshalb war es schnell klar, wer den Erlös der Musikveranstaltung erhalten soll“, so der Pfarrer.

Auch der Focus-Vorsitzende Klaus Hofmann war beeindruckt von der Spende. „Das Konzert war hervorragend und die Kirche gut gefüllt“, erinnerte er sich an die Veranstaltung. Zwei Tage lang feierte die Auferstehungskirche damals ein großes Gemeindefest. Das Motto des Wochenendes lautete „Alle unter einem Dach“. Damit wollten die Verantwortlichen auch auf die anstehende Dachsanierung des Gotteshauses am Berliner Ring aufmerksam machen. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019