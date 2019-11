Erlös kommt Afrikaverein zugute

Viernheim.Bereits seit einer Dekade stellen die Benefizkonzerte der THW-Bigband eine Konstante im vorweihnachtlichen Alltag dar. Auch in diesem Jahr werden die Musiker des Ensembles unter dem Motto „Eine Muh, eine Mäh, eine Tatütatütatä“ wieder eine bunte Mischung aus Swing, Funk, Latin und Soul präsentieren. Daneben werden „musikalische Geschenke“ in Form bekannter Weihnachtsklassiker zu hören sein. Das Konzert findet am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der alten TSV-Sporthalle an der Lorscher Straße statt.

Bandleader Hofmann wird die Besucher gemeinsam mit Sänger Martin Seifarth durch den Abend führen. Die Instrumentalisten der Band werden mit dem kräftigen Sound von Trompeten, Saxofonen, Posaunen und weiteren Instrumenten für ein besonderes musikalisches Erlebnis sorgen. Im Programm enthalten sind sowohl reine Instrumentalstücke als auch Werke, bei denen die Gesangssolisten Christa Allert und Martin Seifarth einzeln oder im Duett zu hören sind.

Krankenwagen finanzieren

Wie in den letzten Jahren ist der Eintritt frei, die Musiker bitten aber um eine Spende. In diesem Jahr wird der Reinerlös an den Afrikaverein Focus gehen, der die Partnerschaft zwischen Viernheim, Satonévri und der Gemeinde Silly in Burkina Faso fördert. Mit der Spende der THW-Bigband soll im Partnerdepartement Silly die Anschaffung eines Krankenwagens mitfinanziert werden.

Regelmäßig kommt es dort zu schweren gesundheitlichen Zwischenfällen, da Kranke und Schwangere nicht rechtzeitig in die 80 Kilometer entfernte Klinik in Leo transportiert werden können. In den vergangenen Jahren konnte die Bigband mit den Spenden ihres weihnachtlichen Benefizkonzertes ein Kinderkrankenhaus in Peru sowie den Kinderschutzbund Viernheim finanziell unterstützen. fds

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.11.2019