Erlös kommt Partnerkindergarten zugute

Viernheim.Der frühere Pfarrer von St. Hildegard-St. Michael, Angelo Stipinovich, lebt mittlerweile viele Tausend Kilometer entfernt in Afrika, aber die Verbindung zu ihm besteht weiterhin. So fördert die Viernheimer Gemeinde mehrere Projekte in Macandu in Namibia, die der Geistliche betreut. Der Erlös der Vespertafel, die nun erstmals stattfand, fließt an den Partnerkindergarten von St. Michael.

„Ich habe gerade mit Pfarrer Stipinovich telefoniert, der sich für die Unterstützung seiner Projekte ganz herzlich bedankt hat“, berichtete Waltraud Bugert am Rande der Veranstaltung am Samstagabend. Neben der Frühstückstafel solle die Vespertafel eine weitere Möglichkeit für Gemeindemitglieder bieten, sich zu treffen und sich für eine soziale Einrichtung zu engagieren, erläuterte Waltraud Bugert.

Hausmacher Spezialitäten

Auf der Grünfläche vor der Kindertagesstätte St. Hildegard wurden unter anderem Hausmacher Wurst, Koch- und Handkäse sowie ein Käseteller angeboten. Das passende Brot hatte das Bäckerteam bereits am Vormittag im Steinofen des Viernheimer Heimatmuseums ganz frisch gebacken. Dazu gab es verschiedene Getränke. Im anschließenden Gottesdienst feierten die Gemeindemitglieder das Patrozinium der Hildegardkirche.

Pfarrer Angelo Stipinovich ist derzeit als Projektleiter der Stiftung Weltkirche in Namibia tätig. Der Kindergarten, den St. HiMi unterstützt, bietet Platz für etwa 75 Kinder. Jeweils zwei Erzieherinnen sind vor Ort, und eine Köchin bereitet täglich eine warme Mahlzeit für den Nachwuchs zu. Ziel ist insbesondere, dass die Kinder die englische Sprache erlernen, weil sie diese mit Eintritt in die Schule beherrschen müssen. Spiritualität sei ein weiterer Bestandteil der Erziehung. JR

Info: Informationen zum Projekt unter kavango-cdf.de

