Erneut mehrere Einbruchsversuche

Viernheim.Nach mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tür eines Restaurants in der Schwetzinger Straße hielt in der Nacht zu Sonntag einem Einbruchsversuch stand. Die Kriminellen konnten sie nur einen Spalt breit öffnen. In der Walter-Oehmichen-Straße gelangten Unbekannte am frühen Samstagmorgen in die Bäckerei eines Einkaufsmarktes. Sie konnten laut Polizei den Tresor nicht knacken und flüchteten. Ganz ähnlich verlief ein Einbruch ohne Beute in einer Bäckerei in der Jahnstraße zwischen 2 und 4 Uhr morgens.

Die Polizei hat für diese Taten und zwölf ähnlich gelagerte Einbrüche und Einbruchsversuche Zeugenaufrufe veröffentlicht. „Es ist augenfällig, dass wir eine Häufung haben“, sagt Christiane Kobus vom Polizeipräsidium Südhessen. Es werde intensiv ermittelt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06252/70 60. gna

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019