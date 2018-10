Erneute Chance auf Punkte

Viernheim.Für die beiden Viernheimer A-Ligisten wäre am vergangenen Wochenende sicher mehr drin gewesen. Am Ende sprang in zwei Spielen aber nur ein einziger Punkt heraus. Sowohl die SG Viernheim als auch die zweite Garnitur des TSV Amicitia lagen zur Pause nämlich noch mit 1:0 in Führung. Am Ende verloren die Blau-Grünen beim SKV Sandhofen aber noch deutlich mit 1:3. Die Orangenen mussten sich in Käfertal mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben, nachdem sie bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Am morgigen Sonntag sind wieder Punkte zu vergeben. Der TSV Amicitia II empfängt den SC Käfertal (12.30 Uhr), die SG Viernheim erwartet den SV Schriesheim (15 Uhr).

Der SV Schriesheim zählte auch vor dieser Saison zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz, liegt derzeit bei einem Spiel im Rückstand aber nur auf Rang fünf mit deutlichem Dreizehn-Punkte-Abstand auf Tabellenführer FV 03 Ladenburg. Das Team von Trainer Karl-Heinz Lohnert dürfte es also schwer haben, noch einmal ins Rennen um den Aufstieg einzugreifen. Am vergangenen Sonntag gab es immerhin einen 6:0-Heimsieg über den ASV Feudenheim zu feiern, der für viel Selbstvertrauen gesorgt haben dürfte.

Fehler in der Defensive

Ganz anders sieht es dagegen bei der SG Viernheim aus, die sich einfach nicht für ihre oft guten Leistungen belohnt. Die Torchancen werden nicht genutzt und der Defensive unterlaufen immer wieder unnötige Fehler. So kommt man natürlich nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Nur weil die SG Hemsbach II ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat und der LSV Ladenburg sich als nicht ligatauglich erwiesen hat, stehen die Orangenen noch am rettenden Ufer. „Fehlende Konstanz“ bemängelt das Trainerduo Werner Brockenauer und Markus Sittardt schon seit Wochen und fordert eine andere Einstellung.

Der SC Käfertal steht mit sieben Punkten auf Platz 13 und schwebt damit in Abstiegsgefahr. Der neue Trainer Ralf Dalmus, der auch schon für Viernheim gespielt hat, musste einen Neuanfang starten, nachdem es in der Sommerpause doch zahlreiche Spielerwechsel gegeben hatte. Die Moral scheint trotz der bisher mageren Ausbeute zu stimmen, denn in der Vorwoche ist es gelungen, im Heimspiel gegen die SG Viernheim einen 0:2-Rückstand noch auszugleichen.

Die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia hat sich angesichts der langen Verletztenliste bisher ganz achtbar geschlagen und agiert mittlerweile deutlich stabiler als noch zu Saisonbeginn. Da hatte es nämlich einige deutliche Niederlagen gegeben.

Mit dem überraschenden 1:0-Sieg im Lokalderby bei der SG hat das junge Team von Trainer Karsten Welle viel Selbstvertrauen getankt, mit dem es weitere Punkte sammeln möchte. Ein Sieg gegen Käfertal würde den Blau-Grünen einen Platz im gesicherten Mittelfeld bescheren.

