Viernheim.„Hurra, hurra, die Schule brennt!“ Darüber wurde vor vielen Jahren beim gleichnamigen Kinofilm gelacht und später beim Schlager der Neuen Deutschen Welle lautstark mitgesungen. Was aber ist im Ernstfall zu tun und wie kann ein Brand vermieden werden? Heutzutage funktioniert Aufklärung nicht mehr mit Märchen wie von Paulinchen, die verbrannte, weil sie mit Streichhölzern spielte, sondern mit Theaterstücken wie „Marco und das Feuer“, das gestern in der Goetheschule aufgeführt wurde.

Mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Starkenburg wird dieses ganz besondere Projekt der Tournee-Oper Mannheim in Grundschulen des Kreises angeboten. Dabei geht es um Brandschutz sowie das richtige Verhalten im Notfall. Wie schnell ein Zimmer in Brand geraten kann, verriet Erster Stadtrat Jens Bolze als Dienstherr der Viernheimer Feuerwehr bei seiner Begrüßung. „30 bis 40 Sekunden genügen schon“, überraschte er die Grundschüler. Das Stück handelt von Marco, Philipp und Lucie, die seit Kindergartentagen beste Freunde sind. Gemeinsam gehen die drei Musketiere durch dick und dünn, meistern Gefahren und bestehen viele Abenteuer. So auch im Stück „Marco und das Feuer“, bei dem brennende Kerzen, vergessene Herdplatten und gezündete Streichhölzer für Action und viel Spannung sorgen.

Wie auf alle Kinder hat Feuer auch auf diese Drei eine magische Anziehungskraft. Doch schnell kann aus Spaß Ernst werden, was sie am eigenen Leib erfahren müssen. Gemeinsam bewältigen die Freunde gefährliche Situationen, doch als Marco und Philipp sich hinter Lucies Rücken zu einem nächtlichen Lagerfeuer verabreden, steht mehr als ihre Freundschaft auf dem Spiel. Das Feuer greift auf den Wald über und alles steht in Flammen.