Erntedankfest zum Thema Apfel

Viernheim.Der Apfel soll am kommenden Sonntag, 7. Oktober, im Mittelpunkt des Erntedankfestes in der Gemeinde Johannes XXIII. stehen. Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen, für den Erntealtar heimische Apfelsorten mitzubringen. Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 10.15 Uhr in der Marienkirche beginnt, findet ein großes Apfelfest statt.

Die Besucher können dabei Apfelsaft keltern, auf die Kinder warten verschiedene Bastelaktivitäten zum Thema des Tages. Außerdem gibt es Äpfel in verschiedenen Variationen zum Essen und Trinken. „Selbstgemachtes wie Apfelmus, Apfel-Gelee, Apfelkuchen oder sonstige Leckereien aus Äpfeln werden für das Buffet gern entgegengenommen“, teilt die Gemeinde in der Einladung zu der Veranstaltung mit. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.10.2018