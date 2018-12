Erst ringt der SRC, dann wird gefeiert

Florian Scheuer konnte in der bisherigen Runde überzeugen. © SRC

Viernheim.Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer der Regionalliga Baden-Württemberg, die RKG Reilingen/Hockenheim, ist beim Stemm- und Ringclub (SRC) alles in trockenen Tüchern. Entsprechend locker kann man die beiden letzten Kämpfe der Saison angehen. Trotz der Verletztenmisere haben die Athleten das Herz in die Hand genommen und eine bravouröse Runde absolviert. Bei dem einen oder anderen machen sich leichte Verschleißerscheinungen bemerkbar. Trotzdem will man in den beiden letzten Kämpfen bestehen.

Hinkampfsieg wiederholen

Am morgigen Samstag geht es nach Tennenbronn, wo die Trauben bekanntlich sehr hoch hängen. Nach der Hinkampfniederlage sinnen die Schwarzwälder auf Revanche. Wer die SRCler begleiten möchte, kann sich unter 06204/16 08 melden. Abfahrt ist am Samstag um 14.30 Uhr an der Waldsporthalle. Die zweite Mannschaft des SRC kämpft um 20 Uhr in der Ernst-Knoll-Halle in Eppelheim.

Wie auch immer diese Kämpfe ausgehen, am Sonntag wird gefeiert. Die gesamte Vereinsfamilie trifft sich um 15 Uhr im Eventhouse Pigeon. Die Schüler der SRC-Rebels, die in Hemsbach auf dem Endrundenturnier des Nordbadischen Ringerverbands weilen und dort versuchen werden, einen der vorderen Plätze zu erzielen, stoßen später zum Fest dazu. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018