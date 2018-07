Anzeige

Gut drei Stunden lang hörten die Musikfans die größten Hits von Peter Maffay, aber auch ein paar unbekanntere Stücke. Die meisten von ihnen besuchen die Konzerte der Viernheimer Band schon seit Jahren und nehmen dabei auch längere Wege in Kauf. Schließlich hat sich die Fakeband auch über die Region hinaus einen Namen gemacht. „Gäbe es euch nicht, gäbe es uns nicht“, brachte Beikert die gegenseitige Zuneigung auf den Punkt. Weil kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, verteilte Bandmaskottchen „Tabaluga“ rote Rosen an die weiblichen Fans in den vorderen Reihen.

Da die Texte bestens bekannt sind, sang das Publikum immer wieder lautstark mit. Die Fakeband präsentierte beim 134. Konzert 25 Songs aus ihrem großen Repertoire. Mal boten die Musiker echten Rock, dann wurde es eher einfühlsam. Die Melodien und Texte von Peter Maffay decken das ganze Leben mit seinen Höhen und Tiefen ab. So auch am Samstagabend, als am Ende zum Song „Samstagabend in unserer Straße“ noch ein Feuerwerk als Überraschung gezündet wurde.

Zuvor sorgten Lieder wie „So bist du“, „Steppenwolf“, „Eiszeit“, „Leben so wie ich es mag“, „Tiefer“, „Über sieben Brücken musst du geh’n“, „Kein Bild kann nicht lachen so wie du“, das legendäre „Du“, Beikerts Lieblingsstück „Josie“ und der Hit „Es war Sommer“ für außergewöhnliche Momente und eine großartige Stimmung. Die Fans konnten einfach nicht genug bekommen, mehr als eine ausführliche Zugabe war angesichts der fortgeschrittenen Stunde aber nicht drin.

© Südhessen Morgen, Montag, 23.07.2018